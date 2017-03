Thomas Fabbiano parla dopo la sconfitta in finale a Zhuhai: “Se mi avessero detto ad inizio settimana che sarei arrivato ai quarti di finale, probabilmente ci avrei messo la firma”

Dal sito ufficiale di Thomas Fabbiano apprendiamo delle dichiarazioni dell’azzurro dopo la sconfitta in finale a Zhuhai.

“Se mi avessero detto ad inizio settimana che sarei arrivato ai quarti di finale, probabilmente ci avrei messo la firma. Non perché non sia ambizioso, anzi. Ma le sensazioni in campo fino al giorno del primo turno erano tutt’altro che positive. Scarico con le gambe, spesso fuori tempo. Non ne prendevo una con le corde. Poi arriva un momento in cui decidi di accettare la situazione, di vivere il momento con serenità e di trovare forza nelle difficoltà giornaliere. Pian piano trovi le misure e gli equilibri giusti per giocare partite di qualità. Se la testa riesce a pensare in modo corretto, si possono ottenere buoni risultati anche con un tennis meno brillante. Ecco, la mia settimana è stata cosi. In finale ho trovato un giocatore forte, sicuramente migliore di me come esperienza e solidità al giorno d’oggi e la fiducia per aver battuto un certo Federer la settimana scorsa si è notata tantissimo”.