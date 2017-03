Combined Indian Wells: Il programma di Venerdì 10 Marzo. Vinci, Errani e Gaio in campo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Johanna Konta vs Heather Watson

2. Benoit Paire vs [WC] Taylor Fritz

3. Kirsten Flipkens vs [7] Garbiñe Muguruza

4. [3] Karolina Pliskova vs Monica Puig (non prima ore: 04:00)

5. Rafael Nadal / Bernard Tomic vs Pablo Carreno Busta / Joao Sousa (non prima ore: 06:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kevin Anderson vs [Q] Federico Gaio

2. [32] Mirjana Lucic-Baroni vs [WC] Kayla Day

3. Dustin Brown vs Daniel Evans

4. Donald Young vs [WC] Stefan Kozlov

5. [5] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Daniel Evans / Andy Murray (non prima ore: 03:00)

6. Novak Djokovic / Viktor Troicki vs Rohan Bopanna / Pablo Cuevas

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniil Medvedev vs Mikhail Youzhny

2. Kyle Edmund vs Gastao Elias

3. Grigor Dimitrov / Stan Wawrinka vs Treat Huey / Max Mirnyi

4. [5] Dominika Cibulkova vs Jelena Ostapenko

5. Louisa Chirico vs [29] Irina-Camelia Begu

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Elina Svitolina vs Qiang Wang

2. [Q] Henri Laaksonen vs Borna Coric

3. Johanna Larsson vs [8] Svetlana Kuznetsova

4. Guillermo Garcia-Lopez vs Guido Pella

5. [Q] Julien Benneteau vs Facundo Bagnis (non prima ore: 03:00)

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pierre-Hugues Herbert vs Thomaz Bellucci

2. Nicolas Mahut vs Malek Jaziri

3. [18] Kiki Bertens vs Belinda Bencic

4. Kristyna Pliskova vs [33] Daria Kasatkina

5. Federico Delbonis vs Andrey Kuznetsov

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [26] Roberta Vinci vs Madison Brengle

2. Philipp Kohlschreiber / Dominic Thiem vs Alexander Zverev / Mischa Zverev

3. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [WC] Shelby Rogers / CoCo Vandeweghe

4. Stephane Robert vs Dudi Sela

5. [Q] Santiago Giraldo vs Jan-Lennard Struff

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Renzo Olivo vs Jiri Vesely

2. Monica Niculescu vs [15] Timea Bacsinszky

3. Sara Errani vs [17] Barbora Strycova

4. Roberto Bautista Agut / Fernando Verdasco vs [PR] Tomas Berdych / Philipp Petzschner

5. [Q] Marius Copil vs Horacio Zeballos

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yanina Wickmayer vs [24] Daria Gavrilova

2. [LL] Evgeniya Rodina vs [21] Caroline Garcia

3. [G] Gabriela Dabrowski / Heather Watson vs Lucie Hradecka / Katerina Siniakova

4. [19] Anastasia Pavlyuchenkova vs [Q] Anett Kontaveit

5. Marcin Matkowski / Alexander Peya vs Steve Johnson / Vasek Pospisil

STADIUM 8 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs [WC] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua

2. [8] Abigail Spears / Katarina Srebotnik vs [O] Timea Bacsinszky / Mirjana Lucic-Baroni