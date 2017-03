Francesca Schiavone sulla wild card a Parigi: “io sono stata campionessa e finalista, ma vi assicuro che non conto un cazzo perché non ho grosso potere manageriale come altre giocatrici”

Francesca Schiavone dopo la sconfitta contro Louisa Chirico ad Indian Wells ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti.

La Schiavone non crede di poter ricevere una wild card per il Roland Garros perchè “la gestione delle priorità” è stato già definito dal torneo parigino.

“Ho chiesto un wild card per Miami, per le qualificazioni, ma penso sarà rifiutata. Presto giocherò alcuni ITF o alcuni piccoli eventi WTA su terra battuta”.

Sul Roland Garros: “Non ho ancora pensato al Roland Garros ed alla Wild card, magari ci arrivo con le mie gambe. Poi ci sono altre persone che l’hanno chiesta e che già hanno ricevuto l’ok da Roma, Madrid e quindi probabilmente lo riceveranno anche a Parigi.

O entro con le mie gambe o entrano le altre, io sono stata campionessa e finalista, ma vi assicuro che non conto un cazzo perché non ho grosso potere manageriale come altre giocatrici”