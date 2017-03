Challenger Zhuhai: I risultati della seconda giornata con il live dettagliato. Fabbiano e Sonego avanzano (Video)

Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego hanno superato il primo turno del torneo challenger di Zhuhai.

Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, campione in carica, ha sconfitto per 64 63, in un’ora e 18 minuti di gioco, il serbo Laslo Djere, numero 192 Atp.

Al secondo turno sfiderà il giapponese Yasutaka Uchiyama, classe 1992 e n.189 ATP.

Sonego, superate le qualificazioni, ha sconfitto all’esordio il tedesco Yannick Maden, numero 259 Atp, pure lui qualificato, ritiratosi sul punteggio di 62 4-1 in favore del tennista piemontese.

Al secondo turno sfiderà il bielorusso Ukadzimir Ignatik, numero 163 Atp ed ottava testa di serie.

[7] Thomas Fabbiano vs Laslo Djere



[Q] Lorenzo Sonego vs [Q] Yannick Maden (non prima ore: 06:00)



Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pedro Sousa vs [5] Blaz Kavcic



2. Ilya Ivashka vs [WC] Yan Bai (non prima ore: 06:00)



3. [1] Evgeny Donskoy vs Marko Tepavac



4. [WC] Long Chen / Jianhui Li vs [2] Roman Jebavy / Igor Zelenay (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Yuki Bhambri vs [SE] Blake Mott



3. [Q] Yasutaka Uchiyama vs [WC] Rigele Te (non prima ore: 06:00)



4. [WC] Di Wu vs Ze Zhang



5. Thomas Fabbiano / Luca Vanni vs Ilya Ivashka / Duckhee Lee (non prima ore: 09:00)



Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Uladzimir Ignatik vs Daniel Masur



2. [Q] Jaume Munar vs [6] Maximilian Marterer



4. [WC] Yibing Wu vs Joris De Loore



5. Cheng-Peng Hsieh / Christopher Rungkat vs Maximilian Marterer / Jan Satral (non prima ore: 09:00)



Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Enrique Lopez-Perez vs [2] Yuichi Sugita



2. Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs Uladzimir Ignatik / Stefano Napolitano (non prima ore: 07:30)