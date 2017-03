I problemi di Doug Adler

Continuano i problemi per Doug Adler, commentatore che durante l’ultimo Open d’Australia aveva goffamente associato Venus Williams alla figura di un gorilla. Poco dopo che per via dell’accaduto ESPN ha licenziato il giornalista, quest’ultimo poi ha fatto causa all’emittente avanzando l’accusa che una giusta causa per la rescissione del contratto di lavoro fosse del tutto assente.

In aggiunta alle turbolenze di cui sopra, Adler ha per giunta accusato pochi giorni fa un malore da cui si sta riprendendo adesso.

L’opinionista ha dichiarato a Fox Sports Radio di avere accusato mercoledì scorso un problema cardíaco e di trovarsi ancora in osservazione da parte dell’equipe medica dell’ospedale in cui è stato ricoverato. In linea con le precedenti dichiarazioni, Adler ha detto che i medici avessero sin da subito associato i problemi di salute con l’allontanamento da ESPN, che ha generato un quantitativo notevole di stress e tensione.

Va ricordato tuttavia come, a dispetto della causa intentata contro la stessa ESPN, l’ex tennista avesse personalmente rivolto le proprie scuse alla Williams dopo l’incidente. “Non si è trattato soltanto di aver fatto le cose nel modo sbagliato, bensì è stata anche rovinata la carriera ad un brav’uomo”, ha affermato David M. Ring, avvocato di Adler.

Venus Williams, nel frattempo, si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.