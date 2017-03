Challenger Zhuhai: Il programma di Lunedì 06 Marzo. In campo tre azzurri

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Aslan Karatsev vs [5] Jaume Munar

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Yasutaka Uchiyama vs [8] Lloyd Harris

2. Jan Satral vs Jason Jung (non prima ore: 04:00)

3. [3] Duckhee Lee vs Stefano Napolitano

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Christopher O’Connell vs [7] Yannick Maden

2. Hiroki Moriya vs [4] Luca Vanni (non prima ore: 04:00)

3. Steven Diez vs Agustin Velotti

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Shuichi Sekiguchi vs Lorenzo Sonego