Lorenzi racimola solo due giochi contro Nadal e viene eliminato dall’Atp 500 di Acapulco (Video)

Pesante sconfitta per Paolo Lorenzi al secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco (cemento, $ 1.491.310).

L’azzurro ha ceduto allo spagnolo Rafael Nadal, 30 anni, Nr. 6 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-1 in un’ora e sette minuti di gioco.

Non c’è proprio stata partita: troppo Nadal per il nostro portacolori. Si pensava ad un match più combattuto ma il maiorchino si è presentato in forma smagliante, mettendo in risalto tutti i punti deboli di Paolino.

Primo set: c’è partita sino al quarto gioco, poi Rafa effettua lo strappo e diventa ingiocabile.

Il quarto gioco è molto combattuto e l’iberico riesce a brekkare ai vantaggi, sancendo una superiorità di gioco abbastanza evidente.

Paolo non ha neanche il tempo di riorganizzarsi che arriva una seconda mazzata; nel sesto game, l’azzurro spreca un vantaggio di 40-0 e subisce il veemente ritorno avversario, culminato nel secondo break, dopo l’ennesimo game lottato ai vantaggi.

Non ha quindi problemi Nadal a chiudere la pratica: servizio tenuto a zero e 6-1 per il maiorchino in 33 minuti di gioco.

Secondo set: parziale fotocopia del precedente.

C’è equilibrio solo all’inizio, dove Lorenzi riesce a far suo un game, poi è dominio spagnolo.

Nadal passa già agevolmente nel terzo game e raddoppia il break di vantaggio nel quinto gioco.

Il match è ormai concluso, con Paolo mai pericoloso nei turni di servizio avversari (non riuscirà mai a procurarsi una palla break in tutto l’incontro) e Nadal che aumenta i giri del motore con il passare dei minuti.

Lo spagnolo gioca bene, sulla falsariga dell’Australian Open appena concluso, mentre Lorenzi paga forse il cambio di superficie rispetto alle ultime due-tre settimane in Sudamerica.

La fine della contesa avviene nel settimo gioco, caratterizzato dal terzo break del set per Rafa. Break lottato, strappato ai vantaggi ma inesorabile.

Al secondo match point utile è 6-1 per Nadal in 34 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Acapulco Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 1 1 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Lorenzi – R. Nadal

01:06:41

1 Aces 2

2 Double Faults 1

55% 1st Serve % 74%

13/28 (46%) 1st Serve Points Won 20/26 (77%)

9/23 (39%) 2nd Serve Points Won 8/9 (89%)

5/10 (50%) Break Points Saved 0/0 (0%)

7 Service Games Played 7

6/26 (23%) 1st Return Points Won 15/28 (54%)

1/9 (11%) 2nd Return Points Won 14/23 (61%)

0/0 (0%) Break Points Won 5/10 (50%)

7 Return Games Played 7

22/51 (43%) Total Service Points Won 28/35 (80%)

7/35 (20%) Total Return Points Won 29/51 (57%)

29/86 (34%) Total Points Won 57/86 (66%)

38 Ranking 6

35 Age 30

Rome, Italy Birthplace Manacor, Mallorca, Spain

Siena, Italy Residence Manacor, Mallorca, Spain

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 188 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2003 Turned Pro 2001

6/7 Year to Date Win/Loss 8/2

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 69

$3,045,913 Career Prize Money $80,124,432

Davide Sala