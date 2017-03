Roger Federer parla della sconfitta di oggi: “Forse non mi sono impegnato abbastanza. L’impegno nel tennis gioca un ruolo fondamentale”

Roger Federer parla della sconfitta contro Evgeny Donskoy nel secondo turno del torneo ATP 250 di Dubai.

“Non so veramente da dove iniziare. Ho avuto le mie chance e avrei dovuto chiudere la partita in qualche modo. Non so come non sia riuscito a sfruttarle, ma lui ha fatto davvero un ottimo match. Certo, è una sconfitta che sicuramente brucia.”

Non so cosa sia successo. E’ difficile da spiegare, perchè avrei potuto vincere in due set e pensare subito al match contro Pouille. E’ una dura sconfitta, avrei sicuramente voluto fare meglio. E’ stato un match folle in cui ho avuto tantissime chance.”

“Forse non mi sono impegnato abbastanza. L’impegno nel tennis gioca un ruolo fondamentale. Nel primo turno mi sono impegnato, oggi non l’ho fatto per davvero. Ciò ti influenza nell’intera partita. Penso di aver risposto meglio nel primo turno, oggi ho fatto tanta fatica. Non sono riuscito a trovare il timing giusto sulla palla. Anche a livello di gambe mi sono sentito lento e stanco.”

“Ho cercato di riscaldarmi bene, fare tutte le cose che faccio sempre, al di là se è un primo turno o una finale. Non ci sono scuse, questo è ancora l’inizio del mio ritorno e devo prendere ciò che c’è di positivo, ossia aver superato l’infortunio avuto agli Australian Open. Forse non mi ha permesso di allenarmi quanto avrei voluto in Svizzera, ma allo stesso tempo avevo bisogno di riposare. Ma da quel punto di vista non ci sono stati problemi, ero perfettamente pronto.”