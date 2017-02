WTA Budapest: Timea Babos vince in patria e si avvicina al suo best ranking (Video)

Timea Babos ha vinto questo pomeriggio il torneo WTA International di Budapest.

In finale Timea, n.1 del seeding, ha sconfitto per 67(4) 64 63, dopo una battaglia di oltre due ore e 15 minuti di gioco, la mancina ceca Lucie Safarova, numero 47 del ranking mondiale e seconda testa di serie del seeding.

Per la Babos è il secondo titolo in carriera dopo aver vinto a Monterrey nel 2012.

Da domani sarà in top 30, esattamente al n.27 del mondo a soli due posti dal suo best ranking.

WTA Budapest Arina Rodionova / Galina Voskoboeva Arina Rodionova / Galina Voskoboeva 3 6 4 Su-Wei Hsieh / Oksana Kalashnikova [4] Su-Wei Hsieh / Oksana Kalashnikova [4] 6 4 10 Vincitori: HSIEH / KALASHNIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 A. Rodionova / Voskoboeva 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rodionova / Voskoboeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-4 → 6-4 S. Hsieh / Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 A. Rodionova / Voskoboeva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Hsieh / Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Rodionova / Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 S. Hsieh / Kalashnikova 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 A. Rodionova / Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 S. Hsieh / Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Rodionova / Voskoboeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh / Kalashnikova 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rodionova / Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 S. Hsieh / Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Rodionova / Voskoboeva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Hsieh / Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Rodionova / Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Hsieh / Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rodionova / Voskoboeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Hsieh / Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Rodionova / Voskoboeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Budapest Timea Babos [1] Timea Babos [1] 6 6 6 Lucie Safarova [2] Lucie Safarova [2] 7 4 3 Vincitore: T. BABOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Babos 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 T. Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Safarova 15-0 ace 30-0 6-5 → 6-6 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Babos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Safarova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Babos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

5 Aces 44 Double Faults 458% 1st Serve % 60%38/52 (73%) 1st Serve Points Won 39/59 (66%)23/37 (62%) 2nd Serve Points Won 21/40 (53%)1/3 (33%) Break Points Saved 4/9 (44%)15 Service Games Played 1620/59 (34%) 1st Return Points Won 14/52 (27%)19/40 (48%) 2nd Return Points Won 14/37 (38%)5/9 (56%) Break Points Won 2/3 (67%)16 Return Games Played 1561/89 (69%) Total Service Points Won 60/99 (61%)39/99 (39%) Total Return Points Won 28/89 (31%)100/188 (53%) Total Points Won 88/188 (47%)