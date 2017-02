Italiani nel circuito Future: Successo di Stefano Travaglia ad Hammamet

Stefano Travaglia ha vinto questa mattina il 15mila dollari di Hammamet.

In finale Stefano ha battuto in rimonta per 67(7) 63 63, dopo 2 ore e 39 minuti di partita, il bosniaco Tomislav Brkic.

Per Travaglia si tratta del 18esimo titolo ITF in carriera, il secondo in questa stagione dopo quello conquistato a Paguera, in Spagna, tre settimane fa.

Tunisia F7 – $15,000 – Terra – Finale

Stefano Travaglia [1] vs. Tomislav Brkic [6] ore 10:00