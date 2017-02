Zverev e i Melzer come Rochus e Lapentti

Capita a volte che il talento per il tennis lo si abbia nel DNA: questo, quanto meno, è il caso di quelle famiglie che si trovano ad avere più di un rappresentante nel circuito.

Di tale categoria, gli Zverev e i Melzer sono tra gli esempi più celebri, tanto da rappresentare le uniche coppie di fratelli che sono riusciti a far parte nello stesso momento della Top200 nell’ultima decade.

Da un lato, Alexander Zverev (n°18 del mondo) ed il maggiore Mischa (34°) hanno meritato le luci della ribalta per via delle ottime prestazioni offerte a gennaio sul cemento di Melbourne; dall’altro, Jurgen (al 200° del ranking) e Gerald Melzer (101°) stanno convincendo sempre più nei loro panni di “veterani”.

Una doppia coincidenza di questo tipo, ad ogni modo, non si verificava dai tempi dei fratelli Rochus e Lapentti.