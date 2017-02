Per Novak Djokovic e Jelena Ristic in arrivo il secondo figlio?

Non vi è ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte della coppia, ma come riportato dai media serbi, Novak Djokovic e Jelena Ristic sarebbero in attesa del loro secondo figlio.

Il sito ‘In Serbia’ ha riferito che Jelena dovrebbe essere al secondo mese di gravidanza e la notizia è stata appresa dai due solo qualche giorno fa.

Il secondogenito dovrebbe arrivare nel prossimo mese di ottobre.