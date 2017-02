Challenger Budapest: Risultati Secondo Turno. Luca Vanni ai quarti di finale. Eliminato Gianluigi Quinzi (Video)

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo challenger di Budapest.

Luca Vanni approda ai quarti di finale.

Il 31enne toscano, numero 148 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, ha sconfitto il croato Franko Skugor, numero 220 Atp, con il risultato di 64 63 in 1 ora e 32 minuti di partita.

Ai quarti di finale Lucone sfiderà Bachinger [Q] o Fucsovics.

Franko Skugor vs [8] Luca Vanni



CH Budapest Franko Skugor Franko Skugor 4 3 Luca Vanni [8] Luca Vanni [8] 6 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-5 → 3-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-5 → 2-5 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Vanni 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4 Aces 110 Double Faults 170% 1st Serve % 57%28/44 (64%) 1st Serve Points Won 29/37 (78%)8/19 (42%) 2nd Serve Points Won 15/28 (54%)1/4 (25%) Break Points Saved 7/8 (88%)9 Service Games Played 108/37 (22%) 1st Return Points Won 16/44 (36%)13/28 (46%) 2nd Return Points Won 11/19 (58%)1/8 (13%) Break Points Won 3/4 (75%)10 Return Games Played 936/63 (57%) Total Service Points Won 44/65 (68%)21/65 (32%) Total Return Points Won 27/63 (43%)57/128 (45%) Total Points Won 71/128 (55%)

220 Ranking 148

29 Age 31

Sibenik, Croatia Birthplace Castel del Piano, Italy

Zagreb,Croatia Residence Foiano della Chiana, Italy

6’6″ (198 cm) Height 6’6″ (198 cm)

212 lbs (96 kg) Weight 207 lbs (94 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

1/1 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$457,906 Career Prize Money $524,598

Gianluigi Quinzi fuori al secondo turno.

il marchigiano, numero 296 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, è stato sconfitto dal russo Alexey Vatutin, proveniente dalle qualificazioni, 24 anni e n.286 ATP, con il risultato di 16 62 62 in 1 ora e 47 minuti di partita.

[LL] Gianluigi Quinzi vs [Q] Alexey Vatutin



CH Budapest Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 2 2 Alexey Vatutin Alexey Vatutin 1 6 6 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Vatutin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 G. Quinzi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Vatutin 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Quinzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Vatutin 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 G. Quinzi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Vatutin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4 Aces 70 Double Faults 752% 1st Serve % 53%25/34 (74%) 1st Serve Points Won 34/47 (72%)11/31 (35%) 2nd Serve Points Won 18/41 (44%)4/8 (50%) Break Points Saved 8/11 (73%)11 Service Games Played 1213/47 (28%) 1st Return Points Won 9/34 (26%)23/41 (56%) 2nd Return Points Won 20/31 (65%)3/11 (27%) Break Points Won 4/8 (50%)12 Return Games Played 1136/65 (55%) Total Service Points Won 52/88 (59%)36/88 (41%) Total Return Points Won 29/65 (45%)72/153 (47%) Total Points Won 81/153 (53%)

296 Ranking 286

21 Age 24

Cittadella, Italy Birthplace Volgograd, Russia

N/A Residence Volgograd, Russia

6’3″ (190 cm) Height 5’10” (177 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 152 lbs (69 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$84,819 Career Prize Money $91,076

Challenger Budapest | Indoor | e64.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [6] Norbert Gombos vs [PR] Jurgen Melzer



CH Budapest Norbert Gombos [6] Norbert Gombos [6] 7 2 2 Jurgen Melzer Jurgen Melzer 5 6 6 Vincitore: J. MELZER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Melzer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Melzer 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 J. Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 J. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Melzer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Melzer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 J. Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Melzer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Melzer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Melzer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Gombos 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Melzer 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-2 → 3-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Melzer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Mirza Basic / Gabor Borsos vs [2] Roman Jebavy / Igor Zelenay (non prima ore: 17:00)



CH Budapest Mirza Basic / Gabor Borsos Mirza Basic / Gabor Borsos 0 7 10 Roman Jebavy / Igor Zelenay [2] Roman Jebavy / Igor Zelenay [2] 6 6 3 Vincitori: BASIC / BORSOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 R. Jebavy / Zelenay 1-0 R. Jebavy / Zelenay 0-1 1-1 1-2 1-3 df 1-4 1-5 1-6 ace 2-6 3-6 ace 3-7 3-8 3-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 R. Jebavy / Zelenay 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Basic / Borsos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Jebavy / Zelenay 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 5-4 → 5-5 M. Basic / Borsos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Jebavy / Zelenay 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Basic / Borsos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Jebavy / Zelenay 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 M. Basic / Borsos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 R. Jebavy / Zelenay 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 M. Basic / Borsos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Jebavy / Zelenay 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Basic / Borsos 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Jebavy / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-5 → 0-6 M. Basic / Borsos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 R. Jebavy / Zelenay 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Basic / Borsos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-2 → 0-3 R. Jebavy / Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Basic / Borsos 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

5. [Q] Matthias Bachinger vs Marton Fucsovics



CH Budapest Matthias Bachinger Matthias Bachinger 15 1 Marton Fucsovics • Marton Fucsovics 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 1-0 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mirza Basic vs Casper Ruud



CH Budapest Mirza Basic Mirza Basic 5 6 3 Casper Ruud Casper Ruud 7 2 6 Vincitore: C. RUUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 M. Basic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Basic 15-15 15-0 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 M. Basic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Joris De Loore vs [3] Marius Copil



CH Budapest Joris De Loore Joris De Loore 4 6 1 Marius Copil [3] Marius Copil [3] 6 4 6 Vincitore: M. COPIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. De Loore 15-0 15-15 df 40-15 0-5 → 1-5 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. De Loore 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-1 → 0-2 M. Copil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Copil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. De Loore 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Copil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. De Loore 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 4-6 M. Copil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Copil 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Yannick Maden vs Blaz Kavcic (non prima ore: 15:00)



CH Budapest Yannick Maden Yannick Maden 6 3 6 Blaz Kavcic Blaz Kavcic 3 6 4 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Kavcic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df df 3-3 → 3-4 B. Kavcic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Maden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Kavcic 15-0 30-0 ace 3-5 → 3-6 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-5 → 3-5 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 1-4 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Thomas Fabbiano / Rameez Junaid vs [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn