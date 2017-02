Da Buenos Aires: Parla la squadra italiana. Fognini “c’è il rammarico per aver regalato i primi due set”. Bolelli “C’è tanta amarezza per questa sconfitta”

Queste le dichiarazioni della squadra italiana dopo la sconfitta di questa sera in doppio contro l’Argentina in Davis Cup.

Fognini : “Abbiamo giocato due partite, c’è il rammarico per aver regalato i primi due set, perché quando abbiamo cominciato a giocare come sappiamo si è vista la differenza e la partita è cambiata. Poi al quinto può accedere di tutto e ci è andata male. Il pubblico chiassoso? Fa parte del gioco, in Davis quando giochi da queste parti è così e lo sai in partenza”.

Bolelli : “C’è tanta amarezza per questa sconfitta dopo aver avuto anche match point. Però sono soddisfatto perché non ho sentito alcun fastidio al ginocchio. Certo dopo sei mesi di assenza era difficile oggi giocare subito il mio miglior tennis…”.

Barazzutti : “Peccato, Fabio e Simone sono partiti male regalando di fatto due set. Poi si sono ripresi: hanno rimontato, nel quinto sono andati subito sotto di un break, hanno recuperato anche quello compresi poi i quattro match point consecutivi nel tie break finale. E ne hanno avuto uno a loro volta. Lo sport è questo e ci toccherà soffrire anche nella terza giornata. Siamo ancora in vantaggio 2-1, ci serve un punto e lo dovremo portare a casa domani. Chi giocherà. Valuterò le condizioni dei giocatori e poi decideremo. Ho a disposizione una squadra solida, compatta e competitiva in tutti i suoi componenti”.