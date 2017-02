Challenger Budapest: Tabellone di Quali con order of play. Al via Arnaboldi, Quinzi e Bega

Sono tre gli azzurri nelle qualificazioni del torneo challenger di Budapest.

Al via Arnaboldi, Bega e Quinzi.

Challenger Budapest CH | Indoor | e64.000

(1) Arnaboldi, Andrea vs (WC) Balla, Peter

Tyurnev, Evgeny vs Krawietz, Kevin

Serdarusic, Nino vs Przysiezny, Michal

(WC) Szintai, David vs (8) Broady, Liam

(2) Corrie, Edward vs Miedler, Lucas

Poljak, David vs (WC) Marozsan, Fabian

Bega, Alessandro vs Galovic, Viktor

Diarra, Gibril vs (6) Vatutin, Alexey

(3) Janvier, Maxime vs Garanganga, Takanyi

Fabian, Patrik vs Hanfmann, Yannick

Nejedly, Pavel vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Kandath, Matthew vs (5) Michnev, Petr

(4) Langer, Nils vs Bachinger, Matthias

Barbosa, Romain vs Bonzi, Benjamin

Mylokostov, Denys vs Moraing, Mats

Matsukevich, Denis vs (7) Quinzi, Gianluigi

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Maxime Janvier vs Takanyi Garanganga

2. [WC] Matthew Kandath vs [5] Petr Michnev

3. Alessandro Bega vs Viktor Galovic

4. David Poljak vs [WC] Fabian Marozsan (non prima ore: 13:30)

5. [WC] David Szintai vs [8] Liam Broady

6. [1] Andrea Arnaboldi vs [WC] Peter Balla

7. [4] Nils Langer vs Matthias Bachinger (non prima ore: 17:30)

8. Denis Matsukevich vs [7] Gianluigi Quinzi

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Patrik Fabian vs Yannick Hanfmann

2. Pavel Nejedly vs Evgeny Karlovskiy

3. Gibril Diarra vs [6] Alexey Vatutin

4. [2] Edward Corrie vs Lucas Miedler (non prima ore: 13:30)

5. Nino Serdarusic vs Michal Przysiezny

6. Evgeny Tyurnev vs Kevin Krawietz

7. Romain Barbosa vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 17:30)

8. Denys Mylokostov vs Mats Moraing