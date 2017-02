Karin Knapp dà forfait a Dubai, Kuala Lumpur e Indian Wells

Arrivano pessime notizie per Karin Knapp.

L’azzurra si è cancellata dal torneo WTA Premier di Dubai, di Kuala Lumpur e Indian Wells dove era entrata con il ranking protetto nel main draw.

Ieri Tathiana Garbin aveva parlato del forfait di Karin in Fed Cup per colpa del noto problema al ginocchio, già operato alla fine del 2015.

Le sue parole dopo il ritiro all’Australian Open erano state chiare: “La voglia di tennis è tanta, ma in queste condizioni non ha senso. In campo ho sentito di nuovo dolore la ginocchio, un dolore che va e viene. Non giocavo un torneo dagli US Open, durante la preparazione invernale con tutto il mio team abbiamo fatto molta attenzione a non forzare sul ginocchio. Devo trovare una soluzione”.