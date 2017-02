Davis Cup: Il primo turno senza Big. Solo Djokovic in campo

Questo primo turno di Davis Cup in programma da dopodomani non avrà al via tanti big.

Dopo il forfait di Rafael Nadal ci sarà al via un solo top 10, Novak Djokovic.

Il serbo infatti è l’unico giocatore presente nella Top 10 impegnato in questo primo week-end di Davis.

Tra infortuni e forfait, sono Novak ha detto si nonostante nove top-10 (solo l’Austria di Thiem è in Serie B) avessero diritto a giocare nel prossimo fine settimana.