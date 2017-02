Novak Djokovic si complimenta con Federer e Nadal: “Questa partita sarà uno degli eventi dell’anno, che va al di là anche del tennis”

Novak Djokovic ha parlato della vittoria di Roger Federer all’Australian Open.

“Non mi ha sorpreso che Federer abbia vinto il titolo. Quando uno come Roger è in forma può vincere tutto. E’ stato fuori per sei mesi ma è tornato in una forma stratosferica giocando un grandissimo tennis. Io posso solo congratularmi con lui”.

“Anche Nadal ha giocato molto bene dimostrando che entrambi sono grandi campioni dentro e fuori dal campo. Questa è una delle più belle rivalità di tutti i tempi.

Questa partita sarà uno degli eventi dell’anno, che va al di là anche del tennis.”