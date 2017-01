Davis Cup: Lleyton Hewitt su Bernard Tomic “Non sono sicuro se giocherà ancora in Davis”

Lleyton Hewitt, capitano della squadra australiana di Coppa Davis, si è espresso in merito all’imminente sfida che la sua selezione sarà chiamata a disputare a Melbourne contro la Repubblica Ceca. “Il gruppo è affamato ed ha tanta voglia”, ha commentato l’ex numero uno del mondo.

“Vogliono tutti che l’Australia inizi bene nel World Group e non vedono l’ora dell’eliminatoria con la Repubblica Ceca. Ci sono Nick, Sam e John, che ha tanta esperienza, e non potremmo essere più orgogliosi di avere nella nostra squadra un giocatore come Jordan Thompson”, ha detto Hewitt, che sul cemento del complesso di Kooyong dovrà far fronte al forfait del solo Bernard Tomic.

Poi su Tomic: “Non sono sicuro se giocherà ancora in Davis. È una sua decisione non la mia. Non capisco quanto sia seriamente intenzionato a giocare la Coppa Davis per l’Australia. Dovreste chiederglielo voi”.

