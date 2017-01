Serena Williams e l’incontro con Karsten Braasch: “non ricordo più nulla di quella partita”

Serena Williams non ricorda più l’incontro del 1998 contro Karsten Braasch, allora numero 203 al mondo che sconfisse nella battaglia dei sessi a Melbourne molto nettamente sia lei che sua sorella Venus.

Dichiara Serena: “Non ricordo più nulla di quella partita”. “Non soc osa accadrebbe oggi se sfidassi il n.200 del mondo maschile. Ora sono molto concentrata sul tennis femminile, devo concentrarmi solo su questo.”

Ricordiamo che il tennista tedesco Karsteen Braasch, un onesto “mestierante” del tennis, passato agli onori della cronaca e a imperitura memoria per una rivisitata battaglia dei sessi nel 1998, con il guanto di sfida raccolto in una partita altamente provocatoria giocata contro le due sorelle Williams, allora poco più che adolescenti, che avevano affermato di poter battere agevolmente qualsiasi tennista uomo posizionato oltre la 200esima posizione del ranking: una sfida che da divertente generò anche una buona dose di umiliazione, con le due sorellone del tennis battute facilmente 6-2 (Venus) e 6-1 (Serena), nonostante alcune birre bevute prima del match e addirittura alcuni tiri di sigarette al cambio campo. Si giocò e si rise ma sono sicuro che le due statunitensi terribili ci credevano davvero e si arrabbiarono non poco.