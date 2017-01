Da Melbourne: Andreas Seppi al diavolo la scaramanzia e dice Si ad un allenamento con Federer

Giornata particolare per Andreas Seppi. Oggi è arrivato un Sms da parte di Roger Federer che proponeva di allenarsi con lui per una mezz’oretta. Andreas ha subito accettato.

Seppi questa volta non è stato scaramantico come sta accadendo in tutto il torneo e non ha seguito lo stesso iter delle vigilie precedenti: allenamento sui campi più tranquilli del National Tennis Center. La chiamata di Roger ha cambiato i programmi del giocatore di Caldaro.

“Ci è arrivato il messaggio un’oretta prima di allenarci, verso le 14″ dichiara Seppi. “Mezzora di qualità”, sottolinea Max Sartori, il coach di Seppi. “Sì, perché Roger spinge più d te, la pallina viaggia di più veloce…”, scherza Andreas.

Andreas parla del match con Wawrinka: “Battere Stan sarebbe un’impresa. Il suo rovescio è super, ma gioca bene anche di diritto e vogliamo parlare del servizio. E’ completo. E poi i giocatori forti come Stan migliorano man mano che passano i turni durante un torneo lungo e duro come uno Slam. Cosa dovrò fare? Innanzitutto stargli attaccato, non farlo scappare”.

Sartori: “Rispetto a un paio di stagioni fa Stan usa meno il back e spinge molto di più. Andreas dovrà provare a velocizzare il gioco e allungare gli scambi sperando che lo svizzero ceda qualcosa”.