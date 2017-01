Jasmine Paolini out al primo turno di qualificazioni degli AO. Passa la slovacca Sramkova in due set

Jasmine Paolini non è riuscita a ribaltare il pronostico sfavorevole nel primo turno di qualificazione degli Australian Open.



La giovane azzurra è stata eliminata dalla slovacca Rebecca Sramkova, 20 anni, Nr. 118 Wta con il punteggio di 6-3 6-4 in 57 minuti di gioco.

Il sorteggio poteva essere peggiore ma l’avversaria di Jasmine si è dimostrata più forte dell’italiana, specie su questa superficie. Resta comunque l’esperienza di essersi affacciata alle qualificazioni di uno slam ed è questo il punto da cui partire per il 2017, fissando subito come obiettivo le qualificazioni del Roland Garros, superficie più adatta alla nostra giocatrice.

Di seguito il match punto per punto.

Primo set: parziale veloce, con la Sramkova implacabile al servizio e Jasmine che cerca di controbattere palla su palla.

La potenza della slovacca si fa sentire e l’azzurra deve subito annullare una palla break nel secondo gioco.

Quando il set sembra essersi equilibrato e sembra seguire i giusti binari, arriva lo sciagurato sesto game disputato dalla Paolini. L’aggressività avversaria e qualche errore di troppo condizionano l’azzurra che cede il turno di battuta a zero.

Raggiunto il vantaggio, la Sramkova si limita a gestirlo, non dando alcuna occasione di rientro alla nostra tennista.

Il servizio tenuto agevolmente a 15 al nono gioco, permette alla slovacca di chiudere il parziale. E’ 6-3 in soli 25 minuti di gioco.

Secondo set: parziale in cui Jasmine parte bene, andando due volte in vantaggio di un break (2-0 dopo una manciata di minuti e 3-1 dopo 13 minuti di gioco).

Ogni tentativo di allungo azzurro è però subito rintuzzato dalla Sramkova, abile a salire di tono con il passare dei minuti del parziale e a impattare sul 3-3.

Il piccolo blackout italiano (quattro gioco consecutivi della slovacca) costa caro ed è finalizzato nel settimo gioco, con un altro break a zero della Sramkova che spacca il parziale, e nel game successivo, dove la Paolini ha la possibilità di riequilibrare il match ma non sfrutta due ghiotte palle break.

Opportunità non ce ne sono più, anzi, i due giochi successivi sono tutti di colori slovacchi. Dapprima Jasmine deve annullare due match point per tenere il servizio nel nono gioco, poi la Sramkova fa calare il sipario sull’incontro grazie a un altro turno di battuta perfetto. Servizio tenuto a zero e 6-4 in 32 minuti per la slovacca.

GS Australian Open R. Sramkova [7] R. Sramkova [7] 6 6 J. Paolini J. Paolini 3 4 Vincitore: R. Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Davide Sala