Bernard Tomic ed il relax offseason: “Una settimana fa, si poteva dire che fossi grasso. Pesavo 99 kg e, nonostante io sia alto, era troppo”

Nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni, in cui riconosceva di non trovarsi attuamente nella migliore condizione atletica possibile, Bernard Tomic è stato franco nell’ammettere di essersi concesso forse troppo relax durante la pre-season. “Una settimana fa, si poteva dire che fossi grasso. Pesavo 99 kg e, nonostante io sia alto, era troppo”, ha detto, dando però ad intendere di essere già rientrato nei ranghi -o, quanto meno, di trovarsi sulla retta via per farlo.

“Mi sono messo a dieta, ho lavorato tanto e sono riuscito a perdere 4-5 kg; adesso, quindi, mi sento molto meglio”, ha aggiunto. A quanto pare, comunque, tutto aveva avuto inizio da uno stop forzato causato da un infortunio e della rapida acquisizione di massa muscolare (dunque rivelatasi, soltanto a posteriori, un’arma a doppio taglio).

“Ho guadagnato massa muscolare ma ho perso mobilità in campo; a questo si è poi aggiunto un problema addominale, che mi ha costretto all’inattività per quattro settimane dopo Shanghai”, ha spiegato Tomic, il quale ha preso parte al torneo d’esibizione Fast4Tennis e nella stessa circostanza ha avuto la meglio su Dominic Thiem.

Edoardo Gamacchio