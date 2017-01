Angelo Binaghi chiude le porte a Camila Giorgi: “Per noi è un capitolo chiuso. C’erano accordi precisi violati dalla giocatrice che ha dimostrato di non avere principi morali ed etici che chiediamo ai nostri giocatori”

Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, è stato ospite quest’oggi nel programma radiofonico del Gr Parlamento “La Politica nel Pallone”.

Camila Giorgi: “Per noi è un capitolo chiuso. C’erano accordi precisi violati dalla giocatrice che ha dimostrato di non avere principi morali ed etici che chiediamo ai nostri giocatori , siamo dure razze diverse, ne prendiamo atto”.

Stagione 2017: “Speriamo che il 2017 sia un anno positivo come l’ultimo decennio. L’anno appena trascorso non è stato così brillante. Iniziamo un nuovo anno con la speranza di ripetere quello che le ragazze sono riuscite a fare negli ultimi anni.

Gli obiettivi? Siamo stati abituati malissimo dalle ragazze e saranno momenti probabilmente irripetibili, andiamo verso una situazione di normalità. L’obiettivo è di far crescere il tennis italiano e per fare questo abbiamo una nuovo grande impegno che è il ‘Next gen Atp Finals’ a Milano a novembre”.

Davis 2017: Per fortuna nella sfida tra Italia e Argentina non giocherà Del Potro. La squadra italiana sarà al completo, dovrebbero esser tutti pronti”.

Pennetta-Fognini: “Flavia ha lasciato definitivamente nonostante il nostro tentativo? Ci eravamo quasi riusciti io e il presidente Malagò, Flavia avrebbe giocato il doppio olimpico se la Errani e la Vinci non fossero tornate insieme, ma ormai è acqua passata. Fognini? Le cose successe nell’ultimo anno sono delle svolte nella vita di un uomo e di un giocatore di tennis, vediamo. L’anno scorso è stato costellato da una serie di infortuni ma ha avuto anche acuti importanti. Continuo a sostenere che sia un grandissimo talento e farà il botto anche se ogni anno che passa i tempi stringono un po’. Uno Slam per Fognini? Non è impossibile al Roland Garros, è il torneo adatto a lui. Poi sta recuperando anche Bolelli, è sulla strada buona. E ci sono 7-8 buoni giocatori per la Coppa Davis del futuro”.

Possibile cambiamento della sede del torneo di Roma: “Milano ha interesse ad ospitare l’evento. L’amministrazione è interessata. Se son rose fioriranno”.