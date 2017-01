ATP Sydney e Auckland: I Tabelloni di Qualificazione. Fabbiano e Vanni in Australia

Thomas Fabbiano e Luca Vanni saranno impegnati da domani nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Sydney.

Nessun azzurro nelle quali di Auckland.

ATP Sydney 250 | Cemento | $437.380

(1) Mathieu, Paul-Henri vs Bourgue, Mathias

Barton, Matthew vs (5) Kukushkin, Mikhail

(2) Marchenko, Illya vs (WC) O’Connell, Christopher

Lopez-Perez, Enrique vs (7) Lajovic, Dusan

(3) Elias, Gastao vs Vanni, Luca

Dutra Silva, Rogerio vs (8) Basilashvili, Nikoloz

(4) Monteiro, Thiago vs Fabbiano, Thomas

(WC) Whittington, Andrew vs (6) Giraldo, Santiago

Show Court 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Naomi Broady vs [WC] Ellen Perez

2. Matthew Barton vs [5] Mikhail Kukushkin

3. [WC] Abbie Myers OR [WC] Arina Rodionova vs [6] Danka Kovinic

4. Enrique Lopez-Perez vs [7] Dusan Lajovic

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Donna Vekic vs [8] Vania King

2. [1] Paul-Henri Mathieu vs Mathias Bourgue

3. Jana Cepelova vs Ying-Ying Duan

4. Rogerio Dutra Silva vs [8] Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 05:00)

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrew Whittington vs [6] Santiago Giraldo

2. [3] Tsvetana Pironkova vs Maria Sakkari (non prima ore: 01:30)

3. [2] Illya Marchenko vs [WC] Christopher O’Connell

4. [2] Christina Mchale vs Kristina Kucova

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Thiago Monteiro vs Thomas Fabbiano

2. Mirjana Lucic-Baroni vs [5] Kateryna Bondarenko (non prima ore: 01:30)

3. [3] Gastao Elias vs Luca Vanni

4. Carina Witthoeft vs Irina Falconi OR [7] Oceane Dodin

ATP Auckland 250 | Cemento | $450.110

(1) Harrison, Ryan vs Alternate

Alternate vs (7/WC) Statham, Jose

(2) Diez, Steven vs Alternate

Shiga, Masato vs (6) Klein, Brydan

(3) Mmoh, Michael vs Jones, Greg

Alternate vs (5) Janowicz, Jerzy

(4) Norrie, Cameron vs Demoliner, Marcelo

Alternate vs (8/WC) Tearney, Finn

Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alternate vs [7/WC] Jose Statham

2. [1] Ryan Harrison vs Alternate

3. Alternate vs [5] Jerzy Janowicz

4. Alternate vs [8/WC] Finn Tearney

Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Steven Diez vs Alternate

2. Masato Shiga vs [6] Brydan Klein

3. [4] Cameron Norrie vs Marcelo Demoliner

4. [3] Michael Mmoh vs Greg Jones