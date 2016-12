ATP Doha: Tabellone di Qualificazione. Compiti difficili per Vanni e Giustino. Fabbiano e Giannessi teste di serie

Sono ben quattro gli azzurri ai nastri di partenza nel tabellone di qualificazione del torneo ATP 250 di Doha.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.237.190

(1) Basilashvili, Nikoloz vs Vanni, Luca

(WC) Ali Mutawa, Jabor Mohammed vs (8) Pospisil, Vasek

(2) Stepanek, Radek vs Giustino, Lorenzo

Lopez-Perez, Enrique vs (5) Donskoy, Evgeny

(3) Chiudinelli, Marco vs Basic, Mirza

(WC) Zayed, Mousa Shanan vs (7) Giannessi, Alessandro

(4) Fabbiano, Thomas vs Millot, Vincent

Safwat, Mohamed vs (6) Daniel, Taro

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Thomas Fabbiano vs Vincent Millot

2. [1] Nikoloz Basilashvili vs Luca Vanni

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Radek Stepanek vs Lorenzo Giustino

2. [3] Marco Chiudinelli vs Mirza Basic

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Enrique Lopez-Perez vs [5] Evgeny Donskoy

2. [WC] Jabor Mohammed Ali Mutawa vs [8] Vasek Pospisil

Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Mousa Shanan Zayed vs [7] Alessandro Giannessi

2. Mohamed Safwat vs [6] Taro Daniel