Karolina Pliskova: “Quest’anno ho avuto degli alti e bassi, mentre nel 2015 ero stata piÃ¹ regolare, nel 2016, perÃ², ho giocato piÃ¹ partite e tornei importanti”

Karolina Pliskova è stata senza dubbio protagonista di un 2016 di altà qualità ed affila adesso le armi per la prossima stagione, nella quale spera di poter continuare a crescere e beneficiare della “spinta” motivazionale scaturita dalla sconfitta nella sua prima finale Slam -subita agli U.S. Open, contro Angelique Kerber. “Quest’anno ho avuto degli alti e bassi, mentre nel 2015 ero stata più regolare; nel 2016, però, ho giocato più partite e tornei importanti, vincendo oltretutto alcuni dei match più importanti della mia carriera”, ha detto la tennista ceca, come riportato dal portale ufficiale del circuito WTA.

Avendo terminato la stagione nelle prime otto posizioni della classifica, Karolina ha potuto disputare le WTA Finals di Singapore: assicurarsi la partecipazione al prestigioso evento anche nel 2017, ad oggi, sembra già rappresentare una priorità. “So come dovrò giocare per avere la possibilità di giocare a Singapore). Dovrò abituarmi alla tattica e nel 2017 sarò una giocatrice con più esperienza. Spero di tornare”, ha dichiarato la Pliskova, il cui debutto stagionale avverrà al torneo di Brisbane.

Edoardo Gamacchio