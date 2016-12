L’inizio soft di Novak Djokovic. Solo 4 tornei nei primi tre mesi del 2017

Sarà un inizio di 2017 soft per Novak Djokovic.

L’ex n.1 del mondo ha reso noto la sua programmazione per i primi tre mesi dell’anno.

Novak giocherà la prossima settimana a Doha e poi gli Australian Open.

Il serbo resterà fermo un mese e non giocherà in Coppa Davis ed il torneo ATP 500 di Dubai (quest’anno perse da Lopez nei quarti per ritiro).

Djokovic poi sarà al via nei due Masters 1000 nordamericani: Indian Wells e Miami.