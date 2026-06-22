Wimbledon 2026 - Day 2 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 23 Giugno 2026. In campo cinque azzurre

22/06/2026 17:15 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

Show Court 1 – Ore: 12:00am
M. Uchijima JPN vs E. Adeshina GBR
L. Fruhvirtova CZE vs E. Jones AUS
A. Krueger USA vs G. Knutson CZE
H. Watson GBR vs M. Sherif EGY

Court 2 – Ore: 12:00am
A. Korneeva IOA vs A. Shubladze IOA
A. Rajecki GBR vs S. Lamens NED
B. Andreescu CAN vs P. Hercog SLO
M. Timofeeva UZB vs W. Osuigwe USA

Court 3 – Ore: 12:00am
J. Riera ARG vs D. Britton GBR
C. Brace CAN vs K. Day USA
Y. Miyazaki GBR vs E. Yaneva BUL
A. Rus NED vs V. Podrez UKR

Court 4 – Ore: 12:00am
T. Grant ITA vs T. Preston AUS
Y. Ma CHN vs E. Andreeva IOA
S. Hunter AUS vs S. Costoulas BEL
C. Monnet FRA vs T. Prozorova IOA

Court 5 – Ore: 12:00am
L. Sun NZL vs L. Klimovicova POL
L. Giovannini ARG vs L. Stefanini ITA
A. Sasnovich IOA vs K. Dunne GBR
E. McDonald GBR vs E. Kalieva USA

Court 6 – Ore: 12:00am
L. Pigossi BRA vs O. Dodin FRA
M. Inglis AUS vs L. Bronzetti ITA
P. Iatcenko IOA vs L. Romero Gormaz ESP
J. Grabher AUT vs M. Bolkvadze GEO

Court 7 – Ore: 12:00am
N. Noha Akugue GER vs L. Pigato ITA
K. Kawa POL vs S. Bandecchi SUI
Z. Bai CHN vs T. Zidansek SLO
R. Sramkova SVK vs V. Hruncakova SVK

Court 8 – Ore: 12:00am
N. Brancaccio ITA vs A. Lazaro Garcia ESP
A. Fita Boluda ESP vs L. Gjorcheska MKD
E. Gorgodze GEO vs V. Valdmannova CZE
Y. Ku KOR vs T. Kostovic SRB

Court 9 – Ore: 12:00am
D. Salkova CZE vs I. Shymanovich IOA
D. Semenistaja LAT vs A. Siskova CZE
X. You CHN vs L. Jeanjean FRA
J. Vandromme BEL vs Y. Yuan CHN

Court 10 – Ore: 12:00am
H. Tan FRA vs M. Pohankova SVK
K. Quevedo ESP vs S. Ishii JPN
P. Kudermetova UZB vs J. Ponchet FRA
M. Carle ARG vs L. Havlickova CZE

Court 11 – Ore: 12:00am
F. Crawley USA vs H. Sakatsume JPN
P. Hon AUS vs N. Hibino JPN
M. Hontama JPN vs A. Urhobo USA
H. Kinoshita JPN vs V. Tomova BUL

Court 13 – Ore: 12:00am
C. Naef SUI vs J. Garland TPE
V. Lepchenko USA vs A. Gasanova IOA
A. Friedsam GER vs C. Ngounoue USA
T. Rakotomanga Rajaonah FRA vs C. Lee USA

Court 14 – Ore: 12:00am
A. Koevermans NED vs M. Sawangkaew THA
D. Papamichail GRE vs C. Liu USA
K. Volynets USA vs L. Samson CZE
M. Barthel GER vs L. Zhu CHN

Court 16 – Ore: 12:00am
K. Cross CAN vs M. Stoiana USA
A. Tubello FRA vs E. Pridankina IOA
A. Rame FRA vs C. Werner GER
C. Dolehide USA vs R. Montgomery USA

Court 17 – Ore: 12:00am
G. Minnen BEL vs F. Ferro FRA
D. Galfi HUN vs F. Jorge POR
R. Masarova SUI vs J. Teichmann SUI
L. Radivojevic SRB vs M. Bassols Ribera ESP

Court 18 – Ore: 12:00am
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs J. Ortenzi ARG
J. Mikulskyte LTU vs C. Zhao CAN
E. Mandlik USA vs A. Charaeva IOA
X. Wang CHN vs H. Guo CHN

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