Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 23 Giugno 2026. In campo cinque azzurre
Show Court 1 – Ore: 12:00am
M. Uchijima vs E. Adeshina
L. Fruhvirtova vs E. Jones
A. Krueger vs G. Knutson
H. Watson vs M. Sherif
Court 2 – Ore: 12:00am
A. Korneeva vs A. Shubladze
A. Rajecki vs S. Lamens
B. Andreescu vs P. Hercog
M. Timofeeva vs W. Osuigwe
Court 3 – Ore: 12:00am
J. Riera vs D. Britton
C. Brace vs K. Day
Y. Miyazaki vs E. Yaneva
A. Rus vs V. Podrez
Court 4 – Ore: 12:00am
T. Grant vs T. Preston
Y. Ma vs E. Andreeva
S. Hunter vs S. Costoulas
C. Monnet vs T. Prozorova
Court 5 – Ore: 12:00am
L. Sun vs L. Klimovicova
L. Giovannini vs L. Stefanini
A. Sasnovich vs K. Dunne
E. McDonald vs E. Kalieva
Court 6 – Ore: 12:00am
L. Pigossi vs O. Dodin
M. Inglis vs L. Bronzetti
P. Iatcenko vs L. Romero Gormaz
J. Grabher vs M. Bolkvadze
Court 7 – Ore: 12:00am
N. Noha Akugue vs L. Pigato
K. Kawa vs S. Bandecchi
Z. Bai vs T. Zidansek
R. Sramkova vs V. Hruncakova
Court 8 – Ore: 12:00am
N. Brancaccio vs A. Lazaro Garcia
A. Fita Boluda vs L. Gjorcheska
E. Gorgodze vs V. Valdmannova
Y. Ku vs T. Kostovic
Court 9 – Ore: 12:00am
D. Salkova vs I. Shymanovich
D. Semenistaja vs A. Siskova
X. You vs L. Jeanjean
J. Vandromme vs Y. Yuan
Court 10 – Ore: 12:00am
H. Tan vs M. Pohankova
K. Quevedo vs S. Ishii
P. Kudermetova vs J. Ponchet
M. Carle vs L. Havlickova
Court 11 – Ore: 12:00am
F. Crawley vs H. Sakatsume
P. Hon vs N. Hibino
M. Hontama vs A. Urhobo
H. Kinoshita vs V. Tomova
Court 13 – Ore: 12:00am
C. Naef vs J. Garland
V. Lepchenko vs A. Gasanova
A. Friedsam vs C. Ngounoue
T. Rakotomanga Rajaonah vs C. Lee
Court 14 – Ore: 12:00am
A. Koevermans vs M. Sawangkaew
D. Papamichail vs C. Liu
K. Volynets vs L. Samson
M. Barthel vs L. Zhu
Court 16 – Ore: 12:00am
K. Cross vs M. Stoiana
A. Tubello vs E. Pridankina
A. Rame vs C. Werner
C. Dolehide vs R. Montgomery
Court 17 – Ore: 12:00am
G. Minnen vs F. Ferro
D. Galfi vs F. Jorge
R. Masarova vs J. Teichmann
L. Radivojevic vs M. Bassols Ribera
Court 18 – Ore: 12:00am
G. Maristany Zuleta De Reales vs J. Ortenzi
J. Mikulskyte vs C. Zhao
E. Mandlik vs A. Charaeva
X. Wang vs H. Guo
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
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