Finali al 41° Itf Under 18 Città di Prayo (sabato 10 maggio: ore 10,30 femminile 14,15 maschile). Sconfitti gli azzurri in semifinale

Siamo all’atto conclusivo del 41° Torneo ITF Under 18 Città di Prato con la finale femminile, prevista alle 10,30 sul centrale Ciardi Focosi del Tc Prato, tra la tedesca Mariella Thamm e la giapponese Sakiho Miyazawa. Alle 14,15 invece scenderanno in campo i maschi con lo sloveno Zigo Sesko che sfiderà il bulgaro Dimitar Kisimov.

Nel tabellone femminile la Ceca Denisa Zoldakova (semifinalista a Firenze) viene superata dalla numero uno la tedesca Mariella Thamm per 64 75 brava a mantenere il gioco sul dritto dell’avversaria. La tedesca avrà all’atto conclusivo di fronte la tredicenne giapponese (2011) proveniente dalle qualificazioni Sakiho Miyazawa che ha la meglia 64 62 sulla toscana Sveva Pieroni allenata dal maestro Tommaso Brunetti che non è riuscita a prevalere sulla nipponica brava a variare il gioco e a venire a rete per chiudere il punto. Per lei sette vittorie consecutive a Prato a conferma di uan fisicità fdavvero speciale e di una grande abilità tennistica.

Nel maschile conquista la finale anche a Prato lo sloveno Ziga Sesko (vincitore a Firenze e finalista a Salsomaggiore) che supera l’italiano Matteo Sciahbasi , un pò stanco dalla maratona del giorno prima, per 63 62. Lo sloveno è giocatore completo e alle 14,15 affronterà il bulgaro Dimitar Kisimov bravo a superare il rumeno (numero due del seeding e 56 Itf) Alejandro Mateo Berge Nourescu per 64 63 in una partita non bella e spigolosa con il bulgaro che è stato bravo a non entrare nel gioco del rumeno.

Nel doppio è la coppia italiana composta da Matteo Gribaldo e Simone Massellani a superare 61 62 il duo spagnolo Tito Chavez e Valentin Gonzalez. Il derby ruso al femminile va alal coppia Dorofeeva Ruchkina che vincono 61 61 sulle connazionali Bazderova e Berezina.

Il 1° Torneo ITF Junior Wheelchair “Estra” ha visto la vittoria dell’italiano Lorenzo Politano che nell’ultima giornata ha superato 63 63 l’irlandese Charlie Jago Byrne. Terzo posto per Lorenzo Valentini che ha sconfitto Andrea Roccamo. A livello femminile è stata Beatrice Alessia Draghici, seguita dal comitato siciliano della Fitp e di origini rumene, a vincee davanti all’inglese Lucy Foyster e alla peruviana Maria Fernanda Arones

Molto bella la sfida tra gli allievi della scuola tennis del Tc Prato e i giocatori del tennis in carrozzina con palleggi e grande amicizia.

La Coppa Davis, la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato è andata quest’anno ai giornalisti che hanno superato il club laniero 3-2. Ora il match è 2-2

Doppio:

Femminile:

Felitsata DOROFEEVA-RYBAS / Kseniia RUCHKINA b Anna BAZDEROVA / Polina BEREZINA 61 61

Maschile:

Matteo GRIBALDO (ITA) / Simone MASSELLANI (ITA) b. Tito CHAVEZ (ESP) / Valentin GONZALEZ-GALINO (ESP) 61 62

Semifinali:

Femminile

40 GER THAMM, Mariella [1] b 143 CZE ZOLDAKOVA, Denisa 64 75

Q 1124 JPN MIYAZAWA, Sakino b 219 ITA PIERONI, Sveva 64 62

Maschile

108 SLO SESKO, Ziga b 151 ITA SCIAHBASI, Matteo 63 62

102 BUL KISIMOV, Dimitar b 56 ROU BERGE NOURESCU, A [2] 64 63