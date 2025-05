Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Venerdì 09 Maggio 2025

Campo Centrale – ore 11:00

Aryna Sabalenka 🇧🇾 vs Anastasia Potapova 🇷🇺

Dusan Lajovic 🇷🇸 vs Carlos Alcaraz 🇪🇸 (Non prima 13:00)

Lorenzo Musetti 🇮🇹 vs Otto Virtanen 🇫🇮

Coco Gauff 🇺🇸 vs Victoria Mboko 🇨🇦 (Non prima 19:00)

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 vs Alexander Zverev 🇩🇪 (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Grigor Dimitrov 🇧🇬 vs Francesco Passaro 🇮🇹

Olga Danilovic 🇷🇸 vs Qinwen Zheng 🇨🇳 (Non prima 13:00)

Emiliana Arango 🇨🇴 vs Mirra Andreeva 🇷🇺

Emma Navarro 🇺🇸 vs Kamilla Rakhimova 🇷🇺

Jack Draper 🇬🇧 vs Luciano Darderi 🇮🇹

SuperTennis Arena – ore 11:00

Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 vs Karen Khachanov 🇷🇺

Alexandre Muller 🇫🇷 vs Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

Ekaterina Alexandrova 🇷🇺 vs Emma Raducanu 🇬🇧

Francisco Comesana 🇦🇷 vs Holger Rune 🇩🇰

Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Xinyu Jiang 🇨🇳 / Fang-Hsien Wu 🇹🇼

Pietrangeli – ore 11:00

Arthur Fils 🇫🇷 vs Tallon Griekspoor 🇳🇱

Magdalena Frech 🇵🇱 vs Victoria Azarenka 🇧🇾

Cameron Norrie 🇬🇧 vs Daniil Medvedev 🇷🇺

Denis Shapovalov 🇨🇦 vs Vilius Gaubas 🇱🇹

Elena Rybakina 🇰🇿 vs Eva Lys 🇩🇪

Court 14 – ore 11:00

Anastasia Pavlyuchenkova 🇷🇺 vs Sofia Kenin 🇺🇸

Katie Volynets 🇺🇸 vs Clara Tauson 🇩🇰

Alex Michelsen 🇺🇸 vs Laslo Djere 🇷🇸

Vit Kopriva 🇨🇿 vs Sebastian Baez 🇦🇷

Caroline Dolehide 🇺🇸 / Desirae Krawczyk 🇺🇸 vs Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 / Laura Siegemund 🇩🇪

Court 1 – ore 11:00

Jordan Thompson 🇦🇺 vs Brandon Nakashima 🇺🇸

Alexei Popyrin 🇦🇺 vs Carlos Taberner 🇪🇸

Veronika Kudermetova 🇷🇺 vs Amanda Anisimova 🇺🇸

Leylah Fernandez 🇨🇦 vs Antonia Ruzic 🇭🇷

Bianca Andreescu 🇨🇦 vs Donna Vekic 🇭🇷

Court 2 – ore 11:00

Maria Sakkari 🇬🇷 vs Magda Linette 🇵🇱

Linda Noskova 🇨🇿 vs Sonay Kartal 🇬🇧

Ugo Humbert 🇫🇷 vs Corentin Moutet 🇫🇷

Marta Kostyuk 🇺🇦 vs Daria Kasatkina 🇦🇺

Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 vs Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷

Court 15 – ore 11:00

Nicole Melichar-Martinez 🇺🇸 / Liudmila Samsonova 🇷🇺 vs Katerina Siniakova 🇨🇿 / Shuai Zhang 🇨🇳

Tereza Mihalikova 🇸🇰 / Olivia Nicholls 🇬🇧 vs Su-Wei Hsieh 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 (Non prima 12:30)

Lucia Bronzetti 🇮🇹 / Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 vs Sofia Kenin 🇺🇸 / Lyudmyla Kichenok 🇺🇦