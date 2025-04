Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo anche Musetti alla caccia dei Quarti di Finale. Diallo, rivelazione a Madrid: batte Dimitrov dopo aver salvato match point

Gabriel Diallo si conferma come la grande rivelazione del Mutua Madrid Open 2025, ottenendo un trionfo importante su Grigor Dimitrov, compresi i match point salvati. Il risultato finale è stato di 5-7, 7-6(7), 6-4 a favore del canadese di 23 anni che sembra pronto a rivoluzionare il circuito con il suo tennis aggressivo.

Quello che si profilava come una battaglia con molteplici protagonisti, finirà per essere una sfida personale di singoli tennisti per rientrare nella top-10 del ranking ATP. La sconfitta di Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2025 fa sì che Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti guadagnino molte più probabilità di apparire tra i migliori 10 del mondo lunedì prossimo.

Solo Casper Ruud potrebbe alterare questo scenario, ma per farlo dovrebbe vincere il torneo o essere finalista e sperare che sia il russo che l’italiano perdano il prima possibile.

La sorprendente vittoria di Diallo non solo evidenzia l’emergere di un nuovo talento, ma mette anche in discussione le gerarchie consolidate nel ranking. Il giovane canadese, con il suo stile di gioco aggressivo e la determinazione mostrata nel salvare tre match point contro un avversario esperto come Dimitrov, si sta rivelando uno dei protagonisti più interessanti del torneo madrileno.

Per Medvedev e Musetti, questa evoluzione degli eventi rappresenta un’opportunità importante per migliorare la propria posizione in classifica, mentre Ruud si trova nella condizione di dover puntare alla vittoria finale per garantirsi l’ingresso nella top-10.

Manolo Santana Stadium – ore 13:00

Madison Keys vs Iga Swiatek



Jack Draper vs Tommy Paul (Non prima 16:00)



Aryna Sabalenka vs Marta Kostyuk (Non prima 20:00)



Alex de Minaur vs Lorenzo Musetti (Non prima 21:30)



Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00

Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi



Mirra Andreeva vs Coco Gauff (Non prima 15:00)



Moyuka Uchijima vs Elina Svitolina



Grigor Dimitrov vs Gabriel Diallo (Non prima 19:30)



Stadium 3 – ore 13:00

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Jamie Murray / Rajeev Ram



Joe Salisbury / Neal Skupski vs Christian Harrison / Evan King



Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Rohan Bopanna / Ben Shelton



Court 5 – ore 13:00

Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund



Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya vs Linda Noskova / Clara Tauson



Andre Goransson / Sem Verbeek vs Kevin Krawietz / Tim Puetz