Musetti raggiunge gli ottavi a Madrid e sogna la top-10: “La voglia di vincere ha fatto la differenza”. Tsitsipas ammette la crisi dopo la sconfitta con Musetti: “Non ho fiducia nel mio diritto, mi sento un po’ perso”

Lorenzo Musetti continua la sua splendida corsa al Masters 1000 di Madrid, superando Stefanos Tsitsipas e guadagnando l’accesso agli ottavi di finale. Il talento toscano, sempre più vicino all’ingresso nella top-10 del ranking ATP, ha condiviso le sue emozioni dopo questa importante affermazione.

“Non ho cominciato bene, ma era la prima volta sul Manolo Santana e non avevo mai potuto provare il campo prima”, ha dichiarato Musetti al termine dell’incontro. “Ho sentito condizioni completamente diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni su altri campi, ho faticato a trovare il ritmo e la palla perché rimbalza più in alto rispetto agli altri campi, ma sono rimasto lì con pazienza e un’ottima attitudine. Per me è un’ottima vittoria. La voglia di vincere questo match ha fatto la differenza, sono orgoglioso perché tenevo a vincere.”

Il giovane azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua maturità, adattandosi progressivamente alle condizioni di gioco del campo centrale e superando le difficoltà iniziali con determinazione. La vittoria contro Tsitsipas, tra i principali favoriti del torneo, rappresenta un’ulteriore conferma della crescita di Musetti, che sta vivendo uno dei suoi momenti migliori in carriera.

Interrogato sulla possibilità di entrare nella top-10 del ranking mondiale per la prima volta, il tennista italiano ha preferito mantenere i piedi per terra: “Non voglio guardare le classifiche, voglio giocare il mio torneo e concentrarmi su ogni partita: ci sono fiducia e continuità, ma anche l’esperienza di vincere certe partite.”

Musetti ha poi raccontato con un sorriso un curioso aneddoto legato ai problemi elettrici che hanno colpito Madrid nelle ultime ore: “Ieri è stata una giornata dura, comprendi come siamo poca cosa senza l’energia elettrica: abbiamo camminato a piedi verso l’albergo perché non c’erano mezzi, abbiamo camminato due ore per rientrare ed ecco perché ero così concentrato in campo, la camminata doveva valere la pena.”

L’avventura madrilena di Lorenzo continua, con la possibilità di migliorare ulteriormente la sua posizione in classifica e di avvicinarsi sempre più al prestigioso traguardo della top-10, un risultato che sarebbe il giusto premio per il talento e la dedizione dimostrati dall’azzurro in questa stagione.

Tsitsipas ammette la crisi dopo la sconfitta con Musetti: “Non ho fiducia nel mio diritto, mi sento un po’ perso”

Stefanos Tsitsipas non nasconde la sua frustrazione dopo l’eliminazione dal Masters 1000 di Madrid per mano di Lorenzo Musetti. Il tennista greco, che era arrivato nella capitale spagnola con la speranza di ritrovare le sensazioni perdute nel suo tennis, si è dovuto arrendere al talento italiano, che lo ha sconfitto per la seconda volta consecutiva dopo il successo già ottenuto a Montecarlo.

Nelle dichiarazioni rilasciate nella zona mista dopo la partita, Tsitsipas ha ammesso senza mezzi termini la crisi che sta attraversando: “Non ho fiducia nel mio diritto, una cosa rarissima, a cui non sono abituato. I miei colpi sono normali, non sono più quelli di prima. È frustrante. Gli allenamenti stavano andando alla grande, tutto sembrava procedere bene… ma cerco qualcosa di meglio. Spero di poter sentire di fare qualcosa con la palla quando mi arriva, ora sento che non faccio abbastanza, esce troppo piatta, senza sufficiente rotazione, senza sufficiente forza. È frustrante non poter correggere questo.”

L’ex numero 3 del mondo non ha tolto meriti al suo avversario, riconoscendo la superiorità mostrata in campo da Musetti: “Lui ha giocato molto meglio a tennis, io sono stato incapace di eguagliare il suo livello. Ha giocato con più potenza, con più effetto liftato, difendendo molto meglio. Trovava con molta più facilità gli angoli del campo. Durante la partita mi sono preoccupato, perché vedevo che non ero in grado di pareggiare questo livello. È qualcosa a cui in linea di principio ero abituato, sento che l’ho sempre fatto molto bene in passato… e l’ho perso.”

Ora allontanatosi dalla top 15 mondiale, con la consapevolezza che dovrà affrontare tabelloni molto più complicati nei prossimi tornei, il futuro non appare particolarmente roseo per Tsitsipas. La sua ricerca per recuperare il suo miglior tennis sembra ancora in fase di stallo e, mentre continuano a circolare voci non confermate sull’arrivo di Goran Ivanisevic nel suo team, il greco ammette di sentirsi “un po’ perso” in quello che probabilmente è il momento di maggiori dubbi da quando è entrato nell’élite del tennis mondiale.

“Non so come lavorare su questo, lo scoprirò parlando con il mio team. Ci sono alcune cose che ho migliorato, come forse mettendo più palle dentro in risposta, qualcosa in cui sono migliorato, ma sento di non fare abbastanza danni con la risposta, quando rispondo non ho fiducia che la palla faccia male, quando colpisco la palla… è frustrante, perché so di avere la capacità di giocare così, di fare pressione, sia in risposta che nello scambio… in questo momento sono un po’ perso. Ho bisogno di tempo per vedere quale direzione prendere.”

Il prossimo appuntamento per Tsitsipas sarà il Masters 1000 di Roma, che si presenta come l’ultima fermata per guadagnare fiducia prima del Roland Garros, torneo in cui il greco raggiunse la finale nel 2021, prima di cedere in rimonta a Novak Djokovic dopo essere stato avanti di due set.





Marco Rossi