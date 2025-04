Masters 1000 Madrid: Cobolli parte bene, poi subisce la rimonta di Nakashima

Una buona partenza, con ritmo, vigore e grande intensità. Quando il primo set pareva nelle mani di un Flavio Cobolli molto efficace, avanti di un break sul 4-2 con il controllo del ritmo di gioco, l’azzurro si è come imballato, ha perso sicurezza e ha iniziato a sbagliare troppo, con Nakashima bravo a guadagnare campo, non sbagliare quasi più niente e imporre il suo tennis schematico ma assai aggressivo. Il momento chiave dell’incontro è il rush finale del primo set: Cobolli manca tre chance per tornare avanti sul 5 pari e, di fatto, in quel game è calato il sipario sulla sua partita, con l’americano che porta a casa il successo per 7-5 6-3 nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Flavio nel primo set ha chiamato il trainer assumendo un farmaco per respirare meglio, probabilmente un antistaminico per liberare le vie aeree da una probabile allergia primaverile, ma oltre a questa difficoltà fisica l’azzurro ha pagato i troppi errori in spinta (37), una prima di servizio sotto tono e soprattutto una condotta di gara che alla lunga non ha pagato.

Cobolli infatti si è un po’ incaponito nel voler vincere gli scambi con la massima potenza e intensità, ma Nakashima una volta recuperato il break di svantaggio nel primo set è stato davvero efficace nel trovare una buona posizione non lontano dalla riga di fondo e condurre i ritmi di gioco, disegnando il campo con rovesci di grande qualità. All’avvio della partita, la fase migliore per il romano, oltre alla pallata a tutta aveva tratto grande vantaggio da diritti e rovesci più carichi di spin e anche un po’ più lenti sul rovescio dell’americano che così era spedito all’indietro e non trovava una palla comoda per appoggiarsi e generare velocità. Forse dall’avvio del secondo set Cobolli poteva provare a giocare più spesso questo tipo di colpi per spezzare il ritmo e sicurezza al rivale, ma purtroppo è stata la fase più negativa della sua partita, evidentemente sfiduciato, con tentativi poco lucidi di riprendere il comando della partita, con tanti errori e scelte rivedibili. Brandon invece ha continuato nella sua tattica tanto scarna quanto efficace: prima in campo, risposta profonda al centro con poco ritmo e rovesci precisi, cross e poi in lungo linea. Un gioco pratico che l’ha portato a scappare avanti di un break e, forte del 3-0, ha controllato il set con ottimo rendimento del servizio. Oltre ai troppi errori di Cobolli, proprio nel rendimento di servizio e risposta si è decisa la partita.

Non è facile leggere la prestazione di Cobolli, quanto le difficoltà respiratorie l’abbiano penalizzato e portato a sbagliare così tanti diritti, errori per lui poco usuali perché arrivati anche su palle tutt’altro che impossibili da gestire. Nakashima è il classico colpitore di ritmo, ama impattare ad un’altezza precisa e in quelle condizioni è estremamente preciso. Per disarmarlo è necessario rispondere bene e “sporcare” la traiettoria, proprio come ben aveva fatto Flavio a inizio partita. La svolta repentina nell’ottavo game è stata acuita dalle tre palle break non sfruttate da Cobolli sul 5 pari, ma lì oggettivamente può rimproverarsi qualcosa solo sulla terza. Può essere che, non sentendosi al meglio, abbia pagato troppo quell’occasione sul piano mentale, ma il vigore non è poi mancato così tanto nel suo tennis nemmeno nel secondo set. Sono mancate piuttosto le aperture di campo con la prima palla e anche qualche variazione in più. Ha cercato qualche smorzata Flavio ma forse non nei momenti adeguati. Toccare la palla corta dopo il servizio è esercizio complicato, quasi sempre non andato a buon fine.

Il ritmo del californiano è stato complessivamente superiore, davvero ben condotto e con pochi errori, quindi il successo è ampiamente meritato. Negli scambi rovescio contro rovescio Nakashima è stato superiore, poche volte Flavio è riuscito ad uscire vincitore e quando l’ha fatto c’è riuscito con una pallata a chiudere, quindi colpo a bassa percentuale. Era una partita sulla carta non facile ma nemmeno impossibile. Magari tornando avanti di un break in quell’undicesimo game le cose potevano virare verso il sereno, ma gli alti e bassi di Cobolli sono proseguiti per tutta la partita, e Nakashima è stato complessivamente più solido e centrato.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match inizia con un fastidiosissimo gioco di luci e ombre, con un angolo del campo totalmente al sole e il resto in penombra. Proprio in quella porzione di “luce” Cobolli spedisce il primo big point della partita, un gran passante di rovescio lungo linea in corsa nel terzo game. Vigore assoluto di Flavio, che sul 30 pari dopo una risposta profonda comanda, sballotta Nakashima da tutte le parti e ne provoca l’errore che gli vale la palla break sul 30-40. Bravissimo “Cobbo”! Gran costruzione, avanza colpo dopo colpo e ancora col rovescio lungo linea infila l’americano, per il BREAK che lo manda avanti 2-1 e servizio. Scorre potente e consistite il tennis del romano, nonostante la prima di servizio che nemmeno lo aiuta granché. È nel palleggio che Flavio comanda, tiene il ritmo e sposta il rivale bloccandolo sul diritto, il colpo meno sicuro. 3-1, allungo consolidato. Sul 3-2 Cobolli sbaglia il tempo dell’attacco, infilato dal rivale, quindi sul 30 pari regala col diritto, dal centro va a metà corridoio, forse ha cambiato idea all’ultimo. 30-40, c’è una palla del contro break da difendere. Ottima prima palla esterna, carica e precisa, disarma la risposta di Nakashima. Purtroppo un altro diritto mal centrato costa a Flavio una seconda PB. Uff! Stavolta se la gioca bene Nakashima, risposta profondissima e gran rovescio lungo linea, ma gli esce di un niente, fortunato Cobolli. La lotta si fa intensa, colpo dopo colpo. L’azzurro si irrigidisce colpendo il diritto, salva anche una terza palla break e col servizio si porta 4-2 al termine di un game di ben 14 punti. Brandon vince il secondo turno di battuta a zero e resta in scia sul 4-3. Arriva il trainer e consegna all’azzurro un farmaco per aiutarlo nel respiro, forse un antistaminico. Il turno di servizio precedente è stato un campanello d’allarme per Cobolli, che anche nell’ottavo game è falloso col diritto mentre Nakashima è bello incisivo col rovescio, pronto ad aggredire la prima palla più corta dell’italiano. Bravo l’americano a chiudere la porta sul net sul 30 pari, chiamato a rete da Cobolli, e quindi a prendersi il BREAK con un’altra ottima risposta di rovescio. 4 pari, calato nella precisione e intensità Cobolli rispetto all’ottimo avvio. Brandon opera il sorpasso, 5-4, con un game ben condotto, sostenuto dal servizio. L’incontro si accende nuovamente sul 5 pari. Flavio torna più aggressivo in risposta, allontana Nakashima dal centro del campo e lo fa correre, col diritto di nuovo incisivo. Grande intensità che gli vale ben 3 palle break dal 30-40, ma l’americano si salva (ottima una volée bassa sulla prima, rimpianti per “Cobbo” sulla terza, diritto in rete quando era in controllo). Sul 6-5 Cobolli subisce un gran rovescio del rivale, 30 pari, quindi sbaglia malamente un rovescio cross che gli costa il 30-40 e set point da difendere. Fretta di Flavio nel cercare l’immediato rovescio lungo linea dopo una seconda di servizio, la palla esce. SET Nakashima, salito nel corso del set e bravo a salvarsi sul 5 pari. Troppi alti e bassi ed errori per il romano (25, contro i 12 dello statunitense), mentre il nativo di San Diego ha messo tre prime su quattro in gioco.

Nakashima riparte al servizio del secondo set e lo fa con un buon game, pochi i suoi errori e tanta la sostanza col rovescio. Cobolli invece inizia con un doppio fallo e poi due errori in spinta col diritto che lo condannano al 15-40, palle break delicatissime. La prima palla non va… Nakashima rischia in risposta ma termina di poco lungo, 30-40; modesto l’attacco a rete col diritto di Cobolli, non così profondo, Brandon lo intuisce e tira un comodo passante stretto. BREAK Nakashima, 2-0 avanti. Scuota la testa Flavio dopo una smorzata che esce in corridoio, sembra incerto su come affrontare lo scambio con il rivale che non sbaglia praticamente niente e serve bene, disarmando così la risposta dell’azzurro. Cobolli chiama un video review per un doppio rimbalzo dubbio, ma la tecnologia conferma la chiamata dell’arbitro. 3-0 Nakashima, in totale controllo. Il romano cerca una reazione, ma è solo la massima spinta col diritto, con risultati così così, mentre la battuta proprio non lo assiste. Un doppio fallo, quindi un diritto in rete sul 30 pari che consegna all’americano una chance del doppio allungo. Finalmente Flavio fa scoppiare la palla con un diritto inside out dei suoi e annulla la palla break. 3-1, ma in risposta non riesce a trovare la chiave per scardinare il ritmo di Nakashima, sempre positivo e con un solo punto perso con la prima di servizio in campo (mettendone due su tre). 4-1. Il set scorre via su turni di battuta, Brandon è molto solido e va servire per chiudere sul 5-3. Sul 30 pari c’è una chance per Cobolli: trova una risposta molto profonda su di una seconda di battuta, comanda, ma sbaglia l’accelerazione col diritto. Match Point Nakashima. Centra male un diritto Brandon e Cobolli gioca una comoda smorzata. L’americano chiude alla seconda palla match, con l’ennesimo errore di diritto di Cobolli. Sono ottavi di finale per Nakashima, ottima partita, rimpianti per Cobolli per come non è riuscito a tenere il buon avvio, con quelle tre palle break sul 5 pari che non dimenticherà facilmente e potevano scrivere una storia diversa.

🇺🇸 Brandon Nakashima (31) vs 🇮🇹 Flavio Cobolli