Impresa Arnaldi al Masters 1000 Madrid: supera Djokovic con una prestazione maiuscola (Video della partita)

Il torneo dei sogni per Matteo Arnaldi che batte in due set 6-3 6-4 Novak Djokovic il suo mito da quando ha iniziato a giocare a tennis

Una vittoria importante e meritata che da una svolta all’annata di Arnaldi, che batte il suo secondo top-10 in carriera. Senza togliere niente ai meriti del ligure, anche oggi al serbo è mancata la condizione atletica. Un Djokovic spento che ha giocato un tennis diverso da quello a cui ci aveva abituati. Il serbo ha sempre cercato il punto rapido lasciando andare il braccio, ma dall’altra parte ha trovato un Arnaldi solido e concentrato che ha saputo avere pazienza e tenere lo scambio. Intelligentemente Matteo ha insistito con la smorzata per fiaccare le gambe di Djokovic seguendo la palla e vincendo anche scambi spettacolari.

Al terzo turno affronterà il bosniaco Damir Dzumhur classe 1992 e n.63 ATP.

“Ero solo contento di poterlo affrontare” ha detto Arnaldi “So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per vincere. All’inizio ho cercato di vincere l’emozione, di scambiare un po’, di farlo sbagliare. Poi entrando nell’incontro ho trovato il mio ritmo. Quando avevo 9/10 anni lo vedevo giocare e cercavo di giocare come lui. Tutto perfetto direi. Ero contento giocarci contro. Ora è arrivata la vittoria, è come un sogno.”

Era la prima sfida tra i due. Da una parte la storia del tennis Novak Djokovic, 24 Slam, 428 settimane da numero 1 del mondo, 99 tornei vinti di cui 40 Masters 1000 che però quest’anno ha perso tre volte al primo turno, incluso il Masters 1000 di Monte-Carlo primo torneo sulla terra battuta. Dall’altra Matteo Arnaldi, 44 del mondo con un best alla trentesima posizione nell’agosto dello scorso anno, 56 partite vinte in carriera contro 53 perse, nessun torneo, ma una Coppa Davis quella del 2023 nel palmares. A vantaggio di Arnaldi, l’età 24 anni contro i 38 del serbo ed una certa vulnerabilità di Djokovic che nel 2025 non ha più l’aura di imbattibilità degli anni passati.

Due set perfetti

Nel primo Arnaldi fa il break per primo per poi ricedere subito il servizio. Il sanremese capisce che deve resistere all’inizio dello scambio senza farsi prendere dalla fretta perché dopo 4 o 5 colpi, Djokovic cerca la soluzione rapida e non sempre con lucidità Più lo scambio si allunga, più le possibilità di Matteo aumentano. Novak lascia andare i colpi cercando la soluzione rapida. Oggi il serbo non è lucido. Due doppi falli consecutivi ed arriva il break decisivo. Matteo tiene il palleggio e come una formichina punto dopo punto chiude il set.

Anche nel secondo set Djokovic cerca la soluzione rapida. Si gioca poco sul servizio del serbo, che lascia andare i colpi. Fisicamente Novak sembra essere cosciente di non poter tenere a lungo lo scambio e di aver problemi nel recuperare dopo punti intensi. Dopo un lunghissimo gioco (7 minuti e trenta) Arnaldi piazza il break dopo uno scambio incredibile. Poi il ligure deve difendere tre palle break consecutive (0-40). Arnaldi alza il livello e piazza cinque punti vincenti facendo corre un Djokovic in riserva di energie. La partita è decisa. Arnaldi serve sul 5-4 e chiude con il secondo match-point. Djokovic out, ma nonostante la condizione del serbo onore ad Arnaldi che ha giocato forse il suo miglior tennis. Il tabellone è aperto, ora il più difficile è confermarsi, ma Matteo ha un carattere di ferro e può volare alto.

La cronaca

1. set

Arnaldi ha vinto il sorteggio e scelto il servizio. Si scambia, Arnaldi gioca profondo 30-0. Sbaglia la polla corta Djokovic, ma Matteo non ne approfitta 30 pari. Rovescio vincente 40-30. Ancora a segno con il rovescio 1-0. Ottima soluzione di Djokovic 15-0. Mette in rete il dritto l’azzurro 30-0. Arnaldi costringe Novak all’errore 30-15. Prima vincente 40-15. Il nastro accorcia il dritto del serbo, Arnaldi ne approfitta 40-30. Recupero del sanremese parità. Rovescio in rete di Djokovic. Palla break. Novak mette fuori il dritto. Break 0-2. Arnaldi per confermare il break. Parte bene il ligure 15-0. Smorzata troppo alta 15 pari. Serve la seconda Arnaldi che perde campo e Djokovic lo giustizia con il dritto 15-30. Ace 30 pari. Spinge sulla risposta Novak 30-40, palla break. Rovescio in rete, break recuperato 2-1. Prima vincente per Novak 15-0. Ancora una prima 30-0. Parte lo scambio ed il serbo sbaglia di rovescio 30-15. Servizio e dritto 40-15. Dritto spettacolare di Djokovic 2-2.

Risposta profonda del 24 volte vincitore Slam 15-0. Arnaldi palla corta vincente 15 pari. Ottima prima 30-15. Djokovic attacca la seconda non abbastanza incisiva 30 pari. Troppo fretta Arnaldi sbaglia al secondo scambio. Palla break. Aggressivo e coraggioso il sanremese, palla break cancellata. Servizio vincente per Arnaldi. Ancora una seconda debole, Djokovic domina lo scambio, parità. Gran punto vinto a rete da Matteo, vantaggio. Indomabile Djokovic spinge e domina lo scambio. Parità. Fuori la risposta, vantaggio Arnaldi. Ancora una prima, tiene il servizio Matteo 3-2.

Inizia bene Arnaldi 0-15, rimedia Novak con un rovescio vincente 15 pari. Ancora un punto per Arnaldi 15-30. Ace Djokovic 30 pari. Fuori la risposta di Matteo, 40-30, ancora un servizio vincente del serbo 3-3. Risposta fuori di Djokovic 15-0. Ace 30-0. Sbaglia il rovescio Arnaldi 30-15. Magia di Arnaldi, contro smorzata da incorniciare 40-15. Seconda e Djokovic mette Arnaldi sotto pressione 40-30. Fuori tempo sul rovescio Matteo 40 pari. Si difende Arnaldi, Djokovic sbaglia uno smash da fondo vantaggio per l’azzurro. Scambio intenso, sbaglia per primo Djokovic 4-3.

Serve con palle nuove Djokovic, Arnaldi sbaglia un rovescio 15-0. Scambio prolungato, cerca l palla corta il serbo, Arnaldi chiude 15 pari. Prima sulla riga 30-15. Arnaldi domina lo scambio 30 pari. Palla corta perfetta di Novak 40-30. Fuori il rovescio di Djokovic, Parità. Doppio fallo e palla break per Arnaldi. Ancora un doppio fallo. Break 3-5. Arnaldi serve per chiudere il set. Sbaglia un rovescio facile l’ex numero uno del mondo 15-0. Djokovic aggredisce la seconda di Matteo 15 pari. Ancora un errore di rovescio 30-15. Altro rovescio fuori 40-15. Due set-point Arnaldi. Riga di Novak primo set-point annullato. Rovescio fuori di Djokovic, Arnaldi conquista il primo parziale 6-3.

2. set

Djokovic al servizio. Prima vincente 15-0. Arnaldi risponde lo scambio si prolunga Novak sbaglia 15 pari. Ace. Ancora un ace 40-15. Djokovic si apre il campo con la prima 1-0. Ace anche per Arnaldi, il terzo. Ottimo passante 30-0. Spinge con il dritto Arnaldi che chiude al volo 40-0. Il serbo accelera in risposta 40-15. Come deve correre, Djokovic arriva in ritardo sul colpo 1-1.

Bene con la prima il serbo 15-0. In difesa Arnaldi mette fuori il lob 30-0. Dritto in rete di Novak 30-15. Risposta fuori 40-15. Ace 2-1. Risposta fuori 15-0. Scambio a rete, che Djokovic vince con un passante 15 pari. Sbaglia la scelta del colpo Arnaldi Djokovic lo punisce 15-30. Per fortuna Novak mette fuori la risposta 30 pari. Ace 40-30. Seconda debole, Djokovic spinge sulla risposta parità. Prende un rischio con la palla corta Arnaldi, Novak sbaglia, vantaggio. Splendido rovescio di Arnaldi 2-2.

Bene con la prima il serbo 15-0. Ancora servizio vincente 30-0. Djokovic risolve con la prima 40-0. Finalmente risponde Arnaldi 40-15. Buona risposta di Matteo 40-30. Sbaglia con il dritto l’italiano 3-2. Parte male Arnaldi 0-15. Ottimo passante di Djokovic, 0-30. Entra la prima 15-30. Ancora una seconda, ma Djokovic non ne approfitta 30 pari. A segno con lo smash Matteo 40-30. Scambio fantastico, Arnaldi mette fuori il rovescio decisivo, parità. Dritto vincente di Arnaldi, vantaggio. Cerca il contropiede Matteo, ma il dritto esce. Parità. Passante stretto di Arnaldi, vantaggio. Esce la risposta di Djokovic, game da 7 minuti e trenta 3-3.

Spinge con il dritto Arnaldi 15-0. Sbaglia in uscita dal servizio Novak 0-30. Fuori il dritto di Arnaldi 15-30. Domina lo scambio Djokovic 30 pari. Difesa ad oltranza di Arnaldi, errore a rete del serbo. Palla break. Punto incredibile di Arnaldi. Break 3-4. Arnaldi al servizio per confermare il break. Rovescio da dietro la riga di Djokovic 0-15. Ancora un vincete del serbo 0-30. Novak risponde profondo 0-40, tre palle break per il 24 volte vincitore Slam. Entra la prima 15-40. Bene con la smorzata Arnaldi, annullata anche la seconda palla break. Tiene lo scambio Arnaldi, sbaglia Djokovic 40 pari da zero quaranta. Ace al centro in quinto del match. Prima vincente, cinque punti consecutivi da zero quaranta, break confermato 5-3.

Djokovic al servizio per restare nel match. Esce il lob di Matteo 15-0. Prima vincente 30-0, altra prima 40-0. Gioco a zero 4-5. Arnaldi al servizio per il match. Esce la risposta di Djokovic 15-0. Prima vincente 30-0. Rovescio profondo, Novak non arriva, 3 match points. Risposta vincente del serbo sulla seconda 40-15. Fuori la risposta di Djokovic. Gioco, partita incontro Arnaldi 6-3 6-4.





Enrico Milani

Matteo Arnaldi vs Novak Djokovic



ATP Madrid Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 3 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df df 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0