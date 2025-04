Challenger 50 San Miguel de Tucumán: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 50 San Miguel de Tucumán – Tabellone Principale – terra

(1) Andrea Collarini vs (WC) Juan Manuel La Serna

Jose Pereira vs Luciano Emanuel Ambrogi

(WC) Facundo Bagnis vs Gonzalo Villanueva

Hernan Casanova vs (8) Renzo Olivo

(4) Santiago Rodriguez Taverna vs Juan Estevez

Qualifier vs Guido Ivan Justo

Vladyslav Orlov vs Valerio Aboian

Qualifier vs (5) Juan Bautista Torres

(6) Lautaro Midon vs Joao Eduardo Schiessl

Qualifier vs Pedro Boscardin Dias

Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Qualifier

(WC) Maximo Zeitune vs (3) Murkel Dellien

(7) Franco Roncadelli vs Qualifier

Alex Barrena vs Nicolas Kicker

Qualifier vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

Mariano Kestelboim vs (2) Alvaro Guillen Meza

Challenger 50 San Miguel de Tucumán – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Leonardo Aboian vs (WC) Lucio Ratti

Fermin Tenti vs (7) Franco Ribero

(2) Conner Huertas del Pino vs (Alt) Ignacio Carou

(WC) Gonzalo Zeitune vs (9) Wilson Leite

(3) Ignacio Monzon vs Valentin Basel

Joaquin Aguilar Cardozo vs (10) Santiago De La Fuente

(4) Noah Schachter vs Ezequiel Monferrer

Nicolas Zanellato vs (8) Paulo Andre Saraiva Dos Santos

(5) Igor Gimenez vs Nicolas Villalon

(WC) Tomas Martinez vs (11) Thiago Cigarran

(6) Mateo Barreiros Reyes vs Benjamin Torrealba

(WC) Tadeo Meneo vs (12) Juan Sebastian Osorio

Cancha Central – ore 15:00

Fermin Tenti vs Franco Ribero

Ignacio Monzon vs Valentin Basel

Tomas Martinez vs Thiago Cigarran

Gonzalo Zeitune vs Wilson Leite

Cancha 2 – ore 15:00

Leonardo Aboian vs Lucio Ratti

Noah Schachter vs Ezequiel Monferrer

Igor Gimenez vs Nicolas Villalon

Tadeo Meneo vs Juan Sebastian Osorio

Cancha 7 – ore 15:00

Joaquin Aguilar Cardozo vs Santiago De La Fuente

Nicolas Zanellato vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos

Conner Huertas del Pino vs Ignacio Carou

Mateo Barreiros Reyes vs Benjamin Torrealba