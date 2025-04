Billie Jean King Cup 2025: al via le Qualifiers. I risultati della prima giornata. l’Italia già alle Final 8 di Shenzhen

Prende il via oggi 10 aprile il lungo weekend dedicato alle Qualifiers della Billie Jean King Cup 2025, la prestigiosa competizione a squadre femminile. SuperTennis trasmetterà tutti gli incontri in diretta, in chiaro e gratuitamente. Gli appassionati potranno seguire le sfide anche sulle piattaforme digitali SuperTennis Plus e SuperTenniX.

Gli orari indicati si riferiscono al fuso orario italiano. Si prevede una competizione intensa, con diverse nazionali di alto livello che si sfideranno per conquistare uno dei sei posti disponibili per la fase finale.

L’Italia, guidata da Tathiana Garbin, osserverà con interesse questi Qualifiers, in attesa di conoscere le sei nazionali che si uniranno alle azzurre e alla Cina nella Final 8 di Shenzhen, dove la squadra italiana difenderà il titolo conquistato nella scorsa edizione.

La formula e i gironi

Le 18 nazioni ammesse ai Qualifiers sono state suddivise in sei gironi, ciascuno ospitato in una sede diversa, con la squadra di casa sempre presente nel proprio raggruppamento. Le sei vincitrici dei gironi si qualificheranno per la Final 8 di Shenzhen, in Cina, dove troveranno l’Italia (qualificata di diritto in quanto campionessa in carica) e la Cina (nazione ospitante).

Il calendario completo

10 APRILE

Australia-Kazakhstan (Gruppo D) – 1-2

– 🇰🇿 Putintseva Y. b 🇦🇺 Joint M. 6-2 6-1

– 🇰🇿 Rybakina E. b 🇦🇺 Birrell K. 6-3 7-6

🇦🇺 Hunter S. / 🇦🇺 Perez E. b. 🇰🇿 Kulambayeva Z. / 🇰🇿 Danilina A. 6-3 6-4

Germania-Olanda (Gruppo F) – ore 13.00

Polonia-Svizzera (Gruppo E) – ore 15.00

Rep.Ceca-Brasile (Gruppo B) – ore 15.00





Kazakhstan-Colombia (Gruppo D) – ore 4.00Canada v Romania (Gruppo A) – ore 6.00Spagna-Brasile (Gruppo B) – ore 15.00Gran Bretagna-Germania (Gruppo F) – ore 14.00Slovacchia-Danimarca (Gruppo C) – ore 15.00Polonia-Ucraina (Gruppo E) – ore 15.00Australia-Colombia (Gruppo D) – ore 4.00Romania-Giappone (Gruppo A) – ore 6.00Gran Bretagna-Olanda (Gruppo F) – ore 14.00USA-Danimarca (Gruppo C) – ore 15.00Svizzera-Ucraina (Gruppo E) – ore 15.00Rep.Ceca-Spagna (Gruppo B) – ore 15.00Canada v Giappone (Gruppo A) – ore 4.00Slovacchia-USA (Gruppo C) – ore 15.00

Ecco la composizione dei gironi e le relative sedi di gioco:

Gruppo A: Canada, Romania, Giappone

Sede: Ariake Colosseum, Tokyo, Giappone

Superficie: duro, indoor

Gruppo B: Repubblica Ceca, Spagna, Brasile

Sede: RT TORAX Arena, Ostrava, Repubblica Ceca

Superficie: duro, indoor

Gruppo C: Slovacchia, USA, Danimarca

Sede: Peugeot Arena, Bratislava, Slovacchia

Superficie: duro, indoor

Gruppo D: Australia, Kazakhstan, Colombia

Sede: Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia

Superficie: duro, indoor

Gruppo E: Polonia, Svizzera, Ucraina

Sede: Radomskie Centrum Sportu, Radom, Polonia

Superficie: terra, indoor

Gruppo F: Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi

Sede: Sportcampus Zuiderpark, L’Aia, Olanda

Superficie: terra, indoor