Masters 1000 Miami: Musetti rimonta Auger-Aliassime e… attende il “Djoker” (Video sintesi della partita)

La praticità nel tennis è tutt’altro che un difetto e può diventare la miglior compagna di viaggio quando la impreziosisci con qualche lampo di classe, quelle pennellate che ti portano punti importanti e danno ancor più spinta e morale. Per una volta Lorenzo Musetti brilla più di sostanza e carattere che per le sue perle tecniche: con una prestazione altalenante ma in netto crescendo il toscano rimonta un set e sconfigge Felix Auger-Aliassime per 4-6 6-2 6-3, approdando per il secondo anno consecutivo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove troverà Novak Djokovic (gioca contro il lucky loser Carabelli, difficile ipotizzare una sconfitta per il serbo, nonostante non sia in grande condizione). È una vittoria importantissima, e non solo perché gli consente di avanzare nel torneo dello Florida e molto probabilmente giocare contro “Lui”, ma per come è arrivata: soffrendo, tenendo mentalmente, alzando il livello in risposta e nella consistenza della spinta, finendo per rimontare e sconfiggere un avversario che era partito davvero fortissimo, quasi ingiocabile al servizio. Parlava tanto Lorenzo verso il angolo, ma anche verso se stesso. Analizzava il gioco, cercando una spinta emotiva a giocare più aggressivo, più avanti, a colpire con più pulizia e potenza col diritto per limitare gli errori e portare problemi all’avversario. Molto spesso quando “Muso” entra in queste fasi di monologo butta male... tende a perdersi nei suoi incubi e non trovare una reazione positiva. Stavolta è stato bravo a riuscirci, a convertire la frustrazione di un set non girato bene, con occasioni per il contro break immediato non sfruttate e quindi perso, in benzina per scappare avanti appena Felix ha concesso qualcosa.

Auger-Aliassime infatti ha iniziato la partita con un’energia incredibile. Nel 2025 si è ripresentato tirato a lucido, a posto fisicamente e molto positivo, tanto da vincere molti match e ritrovare quella fisicità e aggressività che l’aveva issato addirittura al n.6 del ranking. Servizi potenti, precisi, a sbrogliare ogni situazione intricata, e tanta spinta a tutto campo a rintuzzare prima e soverchiare poi la pressione di Musetti. Lorenzo non ha convinto nel primo set: non solo troppi errori col diritto, ma poco aiuto dal servizio e una posizione un po’ troppo arretrata, stavolta non per la sua atavica e negativa attrazione fatale per la difesa quanto sospinto dal vigore del rivale. Infatti il suo angolo lo incitava ad avanzare, e anche lui c’ha provato, ma la pressione di FAA era davvero tosta da contenere, tanto da portarlo a correre tanto e farlo da due metri di troppo lontano dalla riga di fondo.

In questi casi un gran giocatore deve resistere, reagire emotivamente farsi trovare pronto al contrattacco appena si apre uno spiraglio. Questo ha fatto Musetti dal secondo set, reggendo e rilanciando alla prima vera opportunità. A metà del secondo set Felix si è smarrito col diritto, ha perso sicurezza e lì è stato bravissimo Musetti a portarlo a giocarne tanti e da posizioni che non ama, anche grazie a tagli col back di rovescio e diritti molto carichi con l’angolo aperto. Lorenzo strappa finalmente il break, prendendo tantissima energia dal punto più bello del match, una rincorsa e tocco stretto vincente irreale… Perde male il game seguente, ma il suo sguardo è incazzato e allo stesso tempo vigile, ha energia, sente di poter tornare avanti e ci torna subito. Meglio anche col servizio e benissimo con il diritto dal centro dopo la battuta, colpo che è diventato il vero termometro del tennis del toscano. Lorenzo ha iniziato progressivamente a prendere campo, a spingere da una posizione più avanzata e con maggior fiducia e intensità, mentre FAA ha pure chiamato il trainer per un problema al dito della mano destra, probabilmente una vescica.

La partita è diventa sempre più muscolare ma è salito tanto il rendimento in risposta di Musetti. Questo ha fatto la differenza, nello scambio ormai sono i colpi potenti e carichi dell’italiano a fare il bello e cattivo tempo, mentre il canadese, se non fa il punto diretto col servizio, spinge ma sbaglia troppo. Non gioca al massimo Musetti, può fare tecnicamente molto di più, ma è intenso, “cattivo”. È bravo a respingere la reazione di Auger-Aliassime dopo esser scappato avanti di un break nel terzo set, e lì vince la partita. Con durezza, tenendo e giocando pratico più che brillando per prodezze. Certo, qualche sbracciata di rovescio c’è, bellissima, ma non è questo che l’ha portato alla vittoria. L’ha vinta tenendo, di potenza fisica e di sostanza. Affrontando difficoltà serie e superandole. E non è affatto una brutta notizia. Molto probabilmente ci sarà il “Djoker” negli ottavi. Con quest’iniezione di fiducia e una condizione fisica che sembra in crescendo, chissà…

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia l’incontro al servizio. A 30 vince un buon game, spingendo dal centro del campo. Buon avvio anche per Auger-Aliassime, game a zero chiuso con un diritto di contro balzo di ottima fattura, 1 pari. Dal terzo game la partita si fa assai più fisica, scambi di bel ritmo e tanta corsa, tanto che Lorenzo dice a se stesso di servire bene. Funziona molto bene il servizio di Felix, che vince il secondo game di battuta di fila a zero, ancora a secco in risposta “Muso” sul 2 pari. È una fase di studio, entrambi cercando di cambiare qualcosa dallo scambio in spinta ma sbagliano, e il rendimento della battuta resta decisivo. Sul 3-2 il canadese concede due punti, prime sbavature al servizio, Musetti si ritrova avanti 0-30 in risposta. Troppo dietro in difesa Lorenzo, in particolare sul 15-30, con una risposta solo bloccata e un diritto a metà campo totalmente interlocutorio. Felix ringrazia, continua a spingere e ai vantaggi impatta 3 pari, piccola chance sprecata per Musetti, doveva provare ad essere più incisivo. Sul momento positivo Auger-Aliassime è bello incisivo in risposta, comanda e sfonda la resistenza dell’azzurro, portandosi 0-30. Musetti chiede il massimo al servizio, ne trova due esterni ottimi e recupera. Poi altra prima potente e via a chiudere sulla rete a campo aperto. Decisiva la qualità del servizio per il tennis di Musetti, per aprirsi il campo, per avere anche un’attitudine offensiva, anche perché se lo scambio si allunga e diventa più duro, FAA fa valere un’ottima condizione fisica. Purtroppo ai vantaggi Lorenzo gioca la seconda e subito la risposta cross del canadese è molto incisiva. Palla break, la prima del match. Rischia Musetti aprendo a tutta il campo, diritto e poi rovescio, si salva con classe. Quando Felix può tirare il diritto dal centro con i piedi ben a terra trova davvero tanta potenza… Così strappa una seconda palla break. WOW! Come l’annulla Lorenzo, stavolta la sua sbracciata vincente di rovescio lungo linea, grande rischio ma che mano in momento così delicato. Classe. La battaglia è serrata, con un altro grande schema col diritto FAA si prende la terza palla break, e stavolta sbaglia centrando male una risposta su di una seconda di battuta non irresistibile. Lorenzo di nuovo graziato dal rivale sulla quarta palla break, errore in risposta stavolta per troppa spinta. Il BREAK arriva alla quinta palla break, un tentativo di smorzata che arriva a malapena a rete. Troppa sofferenza nel game, e anche qualche scelta rivedibile (un S&V, e poi una smorzata ben rigiocato dal rivale, che l’ha issato a chance di break). 4-3 Auger-Aliassime, tostissimo in risposta e molto presente sul campo, anche come copertura non solo per potenza. All’improvviso Felix sbaglia malamente due diritti e si ritrova sotto 0-30. Si mangia letteralmente le mani Lorenzo per una risposta molto ben impattata ma che si ferma sul nastro… sarebbe stato un lungo linea non facile per l’avversario. (15-30). Bravo Musetti a caricare bene di spin la palla sul diritto di Auger-Aliassime che col terzo diritto sbagliato nel game scivola 15-40. Serve bene Felix, due bordate e via, chance annullate nel miglior modo possibile, poi ai vantaggi sbaglia un rovescio in scambio banale, giocando quasi da fermo, e c’è la terza PB per l’azzurro. Niente, altra bordata al T, non c’è modo rispondere. 5-3 Auger-Aliassime, con qualche rimpianto per il nostro. Ritrova un buon turno di battuta Musetti, ma Auger-Aliassime serve come un treno e chiude il set 6-4 con un Ace. Bellissima la volée di Felix sul 15 pari, è evidente come stia bene e sia in fiducia, e poi serve 84% di prime in campo… Mentre solo il 57% per Musetti.

Lorenzo inizia male al servizio nel secondo set. Si lamenta molto col suo angolo dei suoi impatti col diritto… ne sbaglia due e si ritrova subito sotto 0-30. Per fortuna ne ritrova un paio di efficaci (ottimo il contro piede sullo 0-30) e poi anche il servizio, rimonta e vince il game. Parla tanto con se stesso Musetti, cerca di mettere in pratica gli schemi preparati ma il vero problema è rispondere abbastanza bene da non crollare troppo in difesa. Ha lo sguardo di chi crede Lorenzo, trova uno dei suoi rovesci meravigliosi nel terzo game e quindi un Ace sul 30 pari. Lo sfogo col suo angolo per il diritto forse l’ha scosso, la palla gli esce benissimo dalle corde in questa fase (2-1). Purtroppo non ha invece un buon impatto su di un goloso 15-30 e seconda palla. La chance di break arriva lo stesso: Felix sbaglia la posizione a metà campo e colpire col diritto su palla ormai in terra… 30-40. Ace… ogni momento delicato Felix l’ha gestito alla grande col servizio. CHE PASSANTE! Lorenzo fa una “giochessa” difensiva assurda, come tocca un passantino stretto lo sa solo lui! Gli vale seconda palla break, e stavolta Felix stecca malamente un diritto e BREAK Musetti, avanti 3-1 anche grazie a due indecisioni gravi del rivale. Purtroppo il vantaggio dura poco… Poche prime palle e Musetti sbaglia un rovescio malamente, poi va sotto al termine di uno scambio molto duro, di ritmo. 15-40 e errore davvero brutto col diritto, palla centrata con poche corde che muove nella parte bassa della rete. Contro BREAK e 3-2. Fase caotica della partita: adesso è di nuovo Felix a sbagliare tutto… tre errori davvero ben poco provocati e crolla 0-40. Ritrova il servizio e sostanza Auger, con l’ottavo Ace risale a parità. Con uno smash totalmente errato Felix concede una quarta chance, ma ancora una prima palla potente lo salva. Il nuovo BREAK per Musetti arriva alla quinta chance con un erroraccio col diritto. Che caos in questa fase… 4-2 Musetti, che stavolta gioca solido mentre l’avversario non trova più il campo, per il 5-2. Felix non ne prede più una… pure un doppio fallo per lo 0-30 e rovescio in tribuna per lo 0-40 e tre Set Point Musetti. Col doppio fallo sul 30-40 Auger-Aliassime cede il terzo turno di servizio di fila e soprattutto c’è il SET Musetti, 6-2. Crollo verticale del canadese. Al cambio di campo arriva il fisioterapista, Felix ha bisogno di un tape al pollice della mano destra.

Terzo set. Musetti riparte con un buon turno di servizio, impreziosito da un’ottima volée con taglio sotto (e quarto game consecutivo vinto). Auger-Aliassime ritrova precisione col servizio ma va sotto nello scambio, davvero efficace il rovescio dell’azzurro, e poi il diritto ancora lo tradisce. Ai vantaggi, grazie al servizio, FAA torna a vincere un game, 1 pari. Bene Lorenzo, ancora rovescio aggressivo e poi servizio e diritto. Sguardo “cattivo” al cambio di campo sul 2-1. Musetti riesce a rispondere e spostare bene l’avversario, portandosi 15-30. Il game va ai vantaggi, eccellente un back di rovescio con taglio esterno che manda in bambola la poca sensibilità del canadese. Con una risposta carica Musetti arriva a palla break, la prima del set. SI! Auger-Aliassime attacca ma il diritto non è così veloce e Lorenzo arriva bene e trova un passante di diritto cross splendido! BREAK 3-1 Musetti. Lorenzo subisce la reazione del canadese, molto deciso in risposta. Con un bel rovescio cross Felix si porta 30-40, ha la chance del contro break e la prima di “Muso” non c’è… Si prende un bel rischio con una seconda palla al centro che sorprende il rivale, spostatosi a sinistra per entrare col diritto. Purtroppo vola via un diritto di Lorenzo in scambio, altra palla break. Arriva un lungo scambio, lo conduce l’azzurro e alla fine attacca e chiude di volo, buona tenuta in un momento critico. Con il primo Ace del match Musetti si porta 4-1 e poi continua a creare spazio e angolo col rovescio, 0-30! Eccellente momento del toscano, sopra al rivale in questa fase. Solo il servizio salva Felix, nei trova 4 di fila e caccia un urlo, è vivo nel match, ma sotto 4-2. Lorenzo resta avanti servendo bene, sceglie il rovescio del rivale che in risposta è meno ficcante. Forse Felix ha perso qualcosa di spinta con le gambe (ha una grossa fasciatura da inizio partita), mente Musetti spinge con continuità col diritto. Ne trova due ottimi per il 5-2. FAA resta aggrappato al match con la qualità del servizio, Musetti serve per il match sul 5-3. Con due ennesimi regali col diritto, 26esimo e 27esimo del match, Auger-Aliassime porta due punti all’azzurro, 30-0. Una buona prima al T porta Lorenzo a doppio Match Point sul 40-15. Serve and volley! Si! La chiude in bellezza! Vince Musetti e torna negli ottavi a Miami. Una bella vittoria che gli regala un probabile scontro contro Djokovic (o Carabelli). Ha sofferto ma ha tenuto ed è andato sopra all’avversario col calo di Felix.

ATP Miami Lorenzo Musetti [15] Lorenzo Musetti [15] 4 6 6 Felix Auger-Aliassime [18] Felix Auger-Aliassime [18] 6 2 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0