Arnaldi soffre ma avanza a Miami: battuto il cinese Wu in tre set. Sonego supera Navone e approda al secondo turno del Masters 1000 di Miami

Lorenzo Sonego accede al secondo turno del Masters 1000 di Miami, superando l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-5 7-5 in un match combattuto durato 2 ore e 13 minuti. Il tennista torinese si è imposto con carattere e determinazione, guadagnandosi così la sfida contro l’americano Taylor Fritz.

L’incontro è iniziato a ritmi sostenuti, con i primi giochi che sono volati velocemente senza particolari scossoni. La prima svolta è arrivata nel sesto game, quando Sonego ha avuto le prime palle break dell’incontro, non riuscendo però a concretizzarle. Navone è riuscito a rientrare sul 3-3, mantenendo l’equilibrio fino al dodicesimo gioco. Sul 6-5 per l’italiano, la resistenza dell’argentino si è spezzata: un doppio fallo gli è costato il set point e, sulla seconda opportunità, Sonego ha chiuso il parziale con un paio di dritti potenti che hanno fissato il punteggio sul 7-5.

Nel secondo set, la battaglia si è intensificata nel quarto game, con l’azzurro che ha avuto una palla break ai vantaggi, neutralizzata dall’argentino con un contropiede di dritto. Anche una seconda opportunità è sfumata, ma alla fine la resistenza di Navone ha ceduto, con Sonego che ha piazzato il break con un preciso dritto.

Il match sembrava ormai in discesa per il piemontese, ma proprio quando il traguardo appariva a portata di mano, nuovi brividi hanno complicato la situazione. Sul 5-3, Sonego si è trovato sotto 15-40, salvandosi con due prime centrali. Un doppio fallo sul primo match point ha prolungato l’agonia, e Navone ha sfruttato l’occasione inventandosi un passante di rovescio lungolinea straordinario per annullare la seconda opportunità. Sull’onda dell’entusiasmo, l’argentino ha piazzato il controbreak portandosi sul 5-4.

A questo punto Sonego ha chiamato un medical timeout per un problema al ginocchio destro, ma nonostante la difficoltà fisica, il torinese ha mantenuto la concentrazione. Nel dodicesimo game ha affrontato la situazione con il piglio giusto, spingendo con determinazione di dritto e conquistando il secondo parziale con il medesimo punteggio del primo: 7-5.

Per Sonego ora ci sarà la sfida contro Taylor Fritz, testa di serie americana che non sta attraversando un periodo particolarmente brillante nel 2025. Questo fattore potrebbe rappresentare un’opportunità per l’italiano di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo della Florida.

ATP Miami Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 7 Mariano Navone Mariano Navone 5 5 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Navone 0-15 df 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Sonego 🇮🇹 Navone 🇦🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 285 255 Ace 2 1 Doppi falli 5 3 Prima di servizio 38/71 (54%) 38/77 (49%) Punti vinti sulla prima 33/38 (87%) 27/38 (71%) Punti vinti sulla seconda 18/33 (55%) 21/39 (54%) Palle break salvate 3/4 (75%) 4/6 (67%) Giochi di servizio giocati 12 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 127 92 Punti vinti sulla prima di servizio 11/38 (29%) 5/38 (13%) Punti vinti sulla seconda di servizio 18/39 (46%) 15/33 (45%) Palle break convertite 2/6 (33%) 1/4 (25%) Giochi di risposta giocati 11 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 10/15 (67%) 5/7 (71%) Vincenti 23 9 Errori non forzati 40 29 Punti vinti al servizio 51/71 (72%) 48/77 (62%) Punti vinti in risposta 29/77 (38%) 20/71 (28%) Totale punti vinti 80/148 (54%) 68/148 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 219 km/h (136 mph) 203 km/h (126 mph) Velocità media prima 195 km/h (121 mph) 194 km/h (120 mph) Velocità media seconda 189 km/h (117 mph) 199 km/h (123 mph)

Matteo Arnaldi supera il primo turno del Masters 1000 di Miami, ma quanta fatica per l’azzurro! Il tennista italiano, numero 35 del ranking mondiale, ha sconfitto il cinese Yibing Wu (n.421) con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-3 in una partita caratterizzata da alti e bassi.

Un match dai due volti per Arnaldi, che ha alternato ottimi momenti di gioco a vistosi cali di concentrazione, rischiando di complicarsi la vita contro un avversario sulla carta nettamente inferiore.

Un primo set di occasioni mancate

Nel primo parziale, l’azzurro ha sprecato complessivamente ben sei palle break, non riuscendo a concretizzare le numerose opportunità create nei turni di servizio del cinese. La frazione si è così prolungata fino al tie-break, dove Arnaldi è partito alla grande portandosi subito avanti per 4-0. Con questo vantaggio, l’italiano ha gestito il finale del set chiudendo per 7 punti a 3.

Blackout nel secondo set

Il secondo set ha visto Arnaldi mantenere un buon livello fino al 4 pari, quando un improvviso calo di concentrazione gli è costato carissimo. Nel nono game, l’italiano ha perso il servizio e nel gioco successivo, nonostante tre palle break consecutive a disposizione per rientrare in partita, non è riuscito a capitalizzare. Wu ha così conquistato il secondo parziale per 6-4, chiudendo con un ace sulla palla set.

Terzo set: dominio e nuovo passaggio a vuoto

Nel set decisivo, Arnaldi è sceso in campo con rinnovata determinazione, prendendo immediatamente il comando delle operazioni. In un attimo l’azzurro ha piazzato due break, portandosi sul confortante vantaggio di 5-1.

Quando tutto sembrava ormai in discesa, è arrivato l’ennesimo passaggio a vuoto del ligure, che ha ceduto un turno di servizio permettendo a Wu di accorciare le distanze. Nel game successivo, Arnaldi ha mancato anche una palla match, dovendo così servire per chiudere l’incontro sul 5-3. Questa volta, però, non ha fallito, conquistando il game e chiudendo la partita con il punteggio di 6-3.

La sfida con Machac

Al secondo turno del Masters 1000 di Miami, Arnaldi affronterà il ceco Tomas Machac, 24enne attualmente numero 21 del ranking mondial. Un avversario decisamente più ostico rispetto a Wu, contro il quale servirà un Arnaldi più continuo e concentrato per poter portare a casa il match.

Per l’azzurro sarà fondamentale ridurre al minimo i passaggi a vuoto che hanno caratterizzato il suo esordio, puntando invece sulle qualità mostrate nei momenti migliori dell’incontro con Wu. La sfida contro Machac rappresenterà un importante banco di prova per valutare lo stato di forma dell’italiano in questo inizio di stagione sul cemento americano.

ATP Miami Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 4 6 Yibing Wu Yibing Wu 6 6 3 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 5-6 → 6-6 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Wu 🇨🇳 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 287 279 Ace 16 5 Doppi falli 3 0 Prima di servizio 50/91 (55%) 84/114 (74%) Punti vinti sulla prima 41/50 (82%) 56/84 (67%) Punti vinti sulla seconda 24/41 (59%) 15/30 (50%) Palle break salvate 0/2 (0%) 10/12 (83%) Giochi di servizio giocati 16 15 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 113 172 Punti vinti sulla prima di servizio 28/84 (33%) 9/50 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 15/30 (50%) 17/41 (41%) Palle break convertite 2/12 (17%) 2/2 (100%) Giochi di risposta giocati 15 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 10/11 (91%) 11/15 (73%) Vincenti 31 23 Errori non forzati 38 47 Punti vinti al servizio 65/91 (71%) 71/114 (62%) Punti vinti in risposta 43/114 (38%) 26/91 (29%) Totale punti vinti 108/205 (53%) 97/205 (47%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 211 km/h (131 mph) 204 km/h (126 mph) Velocità media prima 190 km/h (118 mph) 183 km/h (113 mph) Velocità media seconda 167 km/h (103 mph) 185 km/h (114 mph)





Francesco Paolo Villarico