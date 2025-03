Trionfo Andreeva a Indian Wells: la 17enne sconfigge Sabalenka e conquista il secondo WTA 1000 consecutivo (Video)

Mirra Andreeva ha compiuto un’impresa straordinaria vincendo il suo secondo titolo WTA 1000 consecutivo dopo aver sconfitto la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka per 2-6, 6-4, 6-3 nella finale del BNP Paribas Open di Indian Wells.

La fenomenale 17enne ha rimontato da un set di svantaggio per ottenere la sua 12ª vittoria consecutiva, dopo aver conquistato il suo primo titolo WTA 1000 il mese scorso al Dubai Duty Free Tennis Championships. Andreeva è la più giovane giocatrice a inanellare 12 vittorie consecutive nei tornei WTA 1000 da quando il formato è stato introdotto nel 2009.

La russa entra nella storia come la più giovane giocatrice negli ultimi 40 anni a sconfiggere le numero 1 e 2 del mondo nello stesso torneo WTA. In semifinale, infatti, Andreeva aveva interrotto il cammino della campionessa in carica e numero 2 del ranking Iga Swiatek, battendo la polacca per la seconda volta in altrettanti tornei.

Indian Wells rappresenta il terzo titolo in carriera per Andreeva e il secondo della stagione. Due dei suoi tre titoli sono arrivati a livello WTA 1000 e da lunedì la giovane russa salirà al numero 6 del ranking WTA, suo best ranking. Lascia Indian Wells come leader del circuito in termini di vittorie in questa stagione con 19 successi.

Andreeva è la terza più giovane campionessa di Indian Wells, dopo Martina Hingis nel 1998 e Serena Williams nel 1999. Per conquistare il titolo, la russa ha superato un tabellone straordinariamente difficile. Oltre alle vittorie consecutive contro le numero 1 e 2 del mondo, ha sconfitto Varvara Gracheva, la testa di serie numero 22 Clara Tauson in una rivincita della finale di Dubai, la numero 7 del seeding Elena Rybakina e la testa di serie numero 23 Elina Svitolina.

La 17enne è arrivata alla sua prima finale a Indian Wells alla ricerca della sua prima vittoria sul cemento contro Sabalenka. La numero 1 del mondo aveva vinto tutti e quattro i loro precedenti duelli sul cemento, inclusi due a gennaio al Brisbane International e agli Australian Open.

Finalista nel 2023, Sabalenka ha impiegato appena 36 minuti per aggiudicarsi il primo set. Andreeva ha avuto la prima chance di prendere il controllo del set, ottenendo delle palle break nel terzo game del match, ma Sabalenka ne ha salvata con un abile movimento a rete per completare una difficile volée. Dopo aver schivato l’attacco iniziale di Andreeva, Sabalenka ha preso il largo. Ha fatto il break ad Andreeva immediatamente nel game successivo e ha perso solo un altro game nel set.

Andreeva è finalmente riuscita a sfondare nel secondo set. Dopo essere andata 0 su 18 sulle palle break contro Sabalenka in questa stagione, ha posto fine a questa siccità con un eccezionale game in risposta, sigillato con un vincente di dritto per portarsi sul 2-1. Sotto pressione per mantenere il suo vantaggio, Andreeva ha salvato due palle break per portarsi sul 4-2. Ha chiuso il set con un game di servizio perfetto, sparando due ace consecutivi per vincere il suo primo set contro Sabalenka sul cemento.

L’onda di Andreeva è continuata nel terzo set: ha portato il suo conteggio a otto punti consecutivi facendo il break a Sabalenka a zero per portarsi sull’1-0. Dopo che Sabalenka sembrava pronta a montare una rimonta con il controbreak sull’1-1, Andreeva ha piazzato un altro break e consolidato per portarsi sul 3-1. Ha protetto il suo vantaggio fino alla fine per ottenere la sua prima vittoria in carriera contro una numero 1 del mondo in carica.

Andreeva è la giocatrice più giovane a battere una numero 1 del mondo in un match completato dal 2008 e la più giovane a farlo in una finale WTA da quando Maria Sharapova sconfisse Lindsay Davenport per vincere Tokyo 2005. È anche la più giovane a vincere consecutivamente due tornei WTA 1000 o Tier 1 dai tempi di Martina Hingis nel 1997.

WTA Indian Wells Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 4 3 Mirra Andreeva [9] Mirra Andreeva [9] 2 6 6 Vincitore: M. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 3-5 → 3-6 Mirra Andreeva 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 2-4 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi