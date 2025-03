WTA 125 Antalya: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Antalya – Tabellone Principale – terra

(1) Emiliana Arango vs Chloe Paquet

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Darja Semenistaja

Clara Burel vs (7) Nuria Parrizas Diaz

(3) Arantxa Rus vs (WC) Ayla Aksu

Anastasia Zakharova vs (WC) Ada Kumru

Jana Fett vs Qualifier

Panna Udvardy vs (6) Anca Todoni

(8) Sijia Wei vs Leyre Romero Gormaz

Oksana Selekhmeteva vs Ella Seidel

Victoria Jimenez Kasintseva vs (WC) Deniz Dilek

Julia Riera vs (4) Jil Teichmann

(5) Maria Lourdes Carle vs Sara Bejlek

Maja Chwalinska vs Zarina Diyas

(WC) Cagla Buyukakcay vs Elsa Jacquemot

Veronika Erjavec vs (2) Diane Parry