Draper ferma Alcaraz: niente tris a Indian Wells per lo spagnolo

Jack Draper ha interrotto la striscia di 16 vittorie consecutive di Carlos Alcaraz al BNP Paribas Open sabato, qualificandosi per la sua prima finale in un ATP Masters 1000.

Il 23enne britannico ha avuto una reazione coraggiosa dopo aver perso per la prima volta in carriera un set a zero, prevalendo con il punteggio di 6-1, 0-6, 6-4. Con questa vittoria, ottenuta in un’ora e 44 minuti, Draper si è assicurato l’ingresso nella Top 10 del ranking ATP per la prima volta nella sua carriera a partire da lunedì.

Alcaraz puntava a diventare il primo giocatore nato nel 1991 o successivamente a vincere tre titoli consecutivi in singolare in un evento del circuito ATP, ma non è riuscito a mantenere lo slancio nel set decisivo. Draper è stato pronto a individuare il cambiamento di posizione di Alcaraz in risposta nel secondo set, e ha limitato la sua capacità di attaccare da fondo campo sfruttando i suoi pesanti dritti con topspin.

Lo spagnolo aveva accumulato 35 parziali vinti consecutivamente nel torneo californiano, ma la striscia si è interrotta in maniera completamente inaspettata. Carlos è apparso irriconoscibile nel primo set, angosciato da un’ondata inesauribile di errori non forzati fin dall’inizio. Privo di timing, senza la determinazione per trovare soluzioni tattiche e con un Draper molto concentrato nell’approfittare delle opportunità, il fallimento è stato totale e ha favorito una vittoria del parziale molto comoda per il britannico.

Tutto è cambiato radicalmente nel secondo set, in cui i ruoli si sono invertiti. Alcaraz è sopravvissuto a se stesso nel primo game al servizio e, da quel momento, è volato sul campo come solo i tennisti del suo calibro sanno fare. Non ha dato alcuna possibilità a Jack, asfissiato dal flusso inesauribile di vincenti che gli è piombato addosso dall’altra parte del campo. Quelli che prima erano errori semplici si sono trasformati in colpi vincenti spettacolari e l’incontro si è riequilibrato.

Un terreno inquietante per entrambi si è aperto nel terzo parziale, ma tutto è stato condizionato da un errore sorprendente del giudice di sedia, Mohamed Lahyani, nel terzo game. Ha penalizzato grossolanamente Carlos (anche se lo spagnolo ha accettato con molto fair play la decisione del Giudice di Sedia), che ha perso un po’ di energie a livello fisico, morale e forse tennistico, subendo in quello stesso game un break che sembrava letale vista la ritrovata solidità del britannico. Non si possono fare trucchi di magia sempre, per quanto forti si possa essere, e Alcaraz non solo non è riuscito a reagire, ma ha terminato la partita sentendosi chiaramente inferiore a un Jack Draper apparso in certe fasi della partita in grandissima forma chiudendo il match per 6 a 4, dopo aver tremato quando ha servito per la prima volta per il match sul 5 a 2. Il britannico è un meritatissimo finalista di Indian Wells e cercherà il titolo contro Holger Rune..

ATP Indian Wells Jack Draper [13] Jack Draper [13] 6 0 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 1 6 4 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Draper 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 J. Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Draper 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 df df 1-0 → 2-0 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Draper 🇬🇧 Alcaraz 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 249 228 Ace 4 3 Doppi falli 2 4 Prima di servizio 47/69 (68%) 39/70 (56%) Punti vinti sulla prima 30/47 (64%) 25/39 (64%) Punti vinti sulla seconda 11/22 (50%) 14/31 (45%) Palle break salvate 5/9 (56%) 1/5 (20%) Giochi di servizio giocati 12 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 207 164 Punti vinti sulla prima di servizio 14/39 (36%) 17/47 (36%) Punti vinti sulla seconda di servizio 17/31 (55%) 11/22 (50%) Palle break convertite 4/5 (80%) 4/9 (44%) Giochi di risposta giocati 11 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/8 (75%) 13/18 (72%) Vincenti 13 26 Errori non forzati 24 30 Punti vinti al servizio 41/69 (59%) 39/70 (56%) Punti vinti in risposta 31/70 (44%) 28/69 (41%) Totale punti vinti 72/139 (52%) 67/139 (48%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 218 km/h (135 mph) 220 km/h (136 mph) Velocità media prima 190 km/h (118 mph) 191 km/h (118 mph) Velocità media seconda 163 km/h (101 mph) 184 km/h (114 mph)





Marco Rossi