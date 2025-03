Successo italiano a Indian Wells: Errani-Vavassori conquistano il titolo nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno scritto una bella pagina personale conquistando il torneo di doppio misto al BNP Paribas Open di Indian Wells. La coppia azzurra ha battuto in finale Bethanie Mattek-Sands e Mate Pavic con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-8 al termine di una dura battaglia

Il successo è arrivato al culmine di una rimonta straordinaria, dimostrando il carattere e la determinazione della coppia italiana. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Errani e Vavassori hanno reagito con grande personalità nel secondo parziale. Sul 3-3, la coppia italiana si è trovata in grande difficoltà sul proprio servizio, dovendo annullare ben tre palle break consecutive da una situazione di 15-40. Quel game si è rivelato decisivo per l’andamento del set, che gli azzurri hanno poi conquistato per 6-3, portando così la sfida al super tie-break.

Nel match tie-break, quando tutto sembrava compromesso sul 4-7, è arrivata la rimonta più bella. Errani e Vavassori hanno infilato una serie di punti spettacolari, ribaltando completamente l’inerzia dell’incontro. Sul punteggio di 8-8, la tensione ha giocato un brutto scherzo alla coppia croato-americana: un doppio fallo fatale ha concesso agli italiani un match point sul 9-8. Alla prima occasione, gli azzurri hanno chiuso l’incontro sul 10-8, scatenando la festa italiana nel deserto californiano.

Per Sara Errani, ex numero 1 del mondo in doppio con un palmares che include tutti i tornei del Grande Slam in questa specialità, si tratta dell’ennesima conferma delle sue straordinarie qualità tecniche e tattiche. Per Andrea Vavassori, soprannominato “Wave”, questa vittoria rappresenta un altro importante passo nella sua crescita, dopo i recenti successi nel doppio maschile.

ATP Indian Wells Sara Errani / Andrea Vavassori [1] Sara Errani / Andrea Vavassori [1] 6 6 10 Bethanie Mattek-Sands / Mate Pavic [3] Bethanie Mattek-Sands / Mate Pavic [3] 7 3 8 Vincitore: Errani / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 S. Errani / Vavassori 0-1 1-1 ace 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 df 7-7 8-7 8-8 9-8 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Mattek-Sands / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 B. Mattek-Sands / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Mattek-Sands / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Mattek-Sands / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace df 6-6 → 6-7 S. Errani / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 B. Mattek-Sands / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Mattek-Sands / Pavic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 S. Errani / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 B. Mattek-Sands / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Mattek-Sands / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Mattek-Sands / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico