Nuove date per gli Internazionali di Tennis San Marino Open: quest’anno l’evento si terrà dal 14 al 20 luglio

La macchina organizzativa è già al lavoro: l’edizione 2025 degli Internazionali di Tennis San Marino Open, la trentaduesima della storia della manifestazione, si terrà sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo dal 14 al 20 luglio.

Mancano meno di cinque mesi ad uno degli eventi sportivi più attesi della Repubblica di San Marino. Il torneo, da due anni promosso ad ATP125, è stato recentemente insignito del Premio Challenger 2024 come miglior evento d’Europa e Africa e anche quest’anno è pronto ad alzare l’asticella.

“La Federazione è al lavoro per confermare questo prestigioso riconoscimento e per allestire un’altra grande edizione del torneo – commenta il presidente della Federazione Sammarinese Tennis Christian Forcellini -. Quest’anno il Challenger si svolgerà con due settimane d’anticipo rispetto al periodo tradizionale, una collocazione che ci consente di intercettare il turismo della Riviera e, al contempo, di coinvolgere anche i tanti sammarinesi che ancora non saranno in vacanza. Gli ingranaggi sono partiti, siamo al lavoro per cercare partner che vogliano sostenere il progetto e investire su un evento che rappresenta una risorsa e una vetrina unica per la nostra Repubblica”.