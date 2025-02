Challenger 125 Manama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Wild card ad Andrea Vavassori. Un azzurro nelle quali

🇧🇭 Challenger 125 Manama – Tabellone Principale – hard

(1) Marton Fucsovics vs Nicolas Mejia

(Alt) Charles Broom vs Aziz Dougaz

(WC) Nicolai Budkov Kjaer vs Adrian Andreev

(Alt) Viktor Durasovic vs (6) Nikoloz Basilashvili

(3) Jesper de Jong vs Aslan Karatsev

Qualifier vs Beibit Zhukayev

Filip Cristian Jianu vs Qualifier

Constant Lestienne vs (7) Duje Ajdukovic

(5) Yasutaka Uchiyama vs Qualifier

Alexis Galarneau vs Denis Yevseyev

Qualifier vs (WC) Andrea Vavassori

Qualifier vs (4) Mikhail Kukushkin

(8) Terence Atmane vs (Alt) Fajing Sun

Coleman Wong vs Qualifier

Daniel Evans vs (WC) Benoit Paire

Brandon Holt vs (2) Pavel Kotov

🇷🇺 Marat Sharipov [1] vs. Karim-Mohamed Maamoun [ALT] 🇪🇬Colin Sinclair [ALT] 🇰🇮 vs. Ryan Nijboer [8] 🇳🇱

🇷🇺 Ilia Simakin [2] vs. Ray Ho [ALT] 🇹🇼

Peter Buldorini 🇮🇪 vs. Vitaliy Sachko [7] 🇺🇦

🇳🇱 Jelle Sels [3] vs. Ali Habib [WC] 🇧🇭

Ivan Liutarevich [ALT] 🇧🇾 vs. Evgeny Karlovskiy [10] 🇷🇺

🇧🇬 Dimitar Kuzmanov [4] vs. Yusuf Qaed [WC] 🇧🇭

Fares Zakaria 🇪🇬 vs. Patrick Zahraj [11] [ALT] 🇩🇪

🇩🇪 Justin Engel [5] vs. Alberto Bronzetti [WC] 🇮🇹

Elyas Abduljalil [WC] 🇦🇪 vs. Petr Bar Biryukov [9] 🇷🇺

🇯🇵 Kaichi Uchida [6] vs. Aleksandre Bakshi 🇬🇪

Samir Hamza Reguig 🇩🇿 vs. Lucas Gerch [12] 🇩🇪

Court 2 – ore 09:00

Marat Sharipov vs Karim-Mohamed Maamoun

Fares Zakaria vs Patrick Zahraj

Kaichi Uchida vs Aleksandre Bakshi

Jelle Sels vs Ali Habib

Court 3 – ore 10:00

Colin Sinclair vs Ryan Nijboer

Peter Buldorini vs Vitaliy Sachko

Ilia Simakin vs Ray Ho