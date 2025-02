La rivoluzione tecnologica arriva sulla terra battuta, addio ai giudici di linea (Video)

L’ATP ha annunciato una svolta storica per il tennis su terra battuta: dopo anni di resistenza, anche questa superficie vedrà l’implementazione del Live Electronic Calling, il sistema di chiamate elettroniche che sostituirà definitivamente i giudici di linea.

La tecnologia, evoluzione dell’ormai famoso Occhio di Falco (Hawk-Eye), rappresenta un cambiamento epocale per il tennis sulla terra rossa, che finora era rimasta l’ultimo baluardo della tradizione con le chiamate umane.

Il sistema Live Electronic Calling, basato su telecamere ad alta precisione, sarà in grado di fornire decisioni immediate e accurate su tutte le chiamate di linea, seguendo il successo già riscontrato sui campi in cemento e erba.

In or out? On clay, it’s hard to tell

That’s why we’ve introduced Live Electronic Line Calling: advanced technology more accurate than the human eye

= more consistent calls, no matter the conditions. pic.twitter.com/6MxZkqEpn3

— ATP Tour (@atptour) February 6, 2025