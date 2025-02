Abu Dhabi: Gaffe con la bandiera di Kasatkina al sorteggio

Un curioso episodio ha movimentato il sorteggio del WTA 500 di Abu Dhabi, quando gli spettatori hanno notato un dettaglio insolito: Daria Kasatkina, una delle stelle del torneo, era stata inserita nel tabellone con accanto una bandiera spagnola.

L’errore ha immediatamente scatenato la curiosità degli appassionati sui social media. In molti si sono chiesti se la tennista russa, che risiede a Barcellona, avesse deciso di cambiare nazionalità sportiva. La realtà, però, era molto più semplice e si è rivelata essere un banale errore amministrativo.

La situazione ha creato un tale imbarazzo che l’organizzazione del torneo ha dovuto emettere un comunicato ufficiale di scuse: “Chiediamo sinceramente scusa per l’errore commesso durante il sorteggio, dove abbiamo inserito la nazionalità sbagliata accanto al nome di Daria Kasatkina. Si è trattato di un errore amministrativo che è già stato corretto.”

Come sottolineiamo ironicamente anche noi, questi errori con le bandierine non sono così rari nel mondo del tennis, e spesso sono dovuti a problemi dei software utilizzati più che a errori umani. Un piccolo incidente di percorso che ha aggiunto un tocco di leggerezza alla vigilia del torneo e ha ricordato come anche i sistemi informatici, talvolta, possano prendere qualche abbaglio.





Francesco Paolo Villarico