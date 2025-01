ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Bellucci e Vavassori cercano un posto nel main draw di Rotterdam

Due azzurri proveranno a conquistare un posto nel tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam attraverso le qualificazioni. Mattia Bellucci, testa di serie numero 3, affronterà la wild card locale Thijs Boogaard in un match che sulla carta vede favorito l’italiano. Per Bellucci, reduce dal torneo di Montpellier, un’opportunità importante per accedere al suo primo ATP 500 della stagione.

Sfida più complicata per Andrea Vavassori, che dovrà vedersela con la prima testa di serie delle qualificazioni, il francese Quentin Halys. Il piemontese, specialista del doppio ma capace di ottime prestazioni anche in singolare, cercherà l’impresa contro un avversario esperto e particolarmente adatto alle superfici veloci indoor.

Court 1 – ore 11:00

Mikhail Kukushkin vs Jelle Sels

Ryan Nijboer vs Constant Lestienne

Mattia Bellucci vs Thijs Boogaard

Player Competing vs Daniel Evans (Non prima 16:00)

Court 2 – ore 11:00

Michael Vrbensky vs Harold Mayot

Daniel Altmaier vs Carlos Sanchez Jover

Max Houkes vs Gijs Brouwer

Quentin Halys vs Andrea Vavassori