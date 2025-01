Osaka allunga lo stop: forfait ad Abu Dhabi

Naomi Osaka non parteciperà al WTA 500 di Abu Dhabi (3-8 febbraio), prolungando la sua assenza dal circuito dopo il ritiro al terzo turno degli Australian Open. La tennista giapponese, costretta al forfait a Melbourne per una ricaduta dell’infortunio agli addominali, avrebbe dovuto disputare le qualificazioni del torneo emiratino, dato che il suo attuale ranking (n.42 WTA) non le permetteva l’accesso diretto al tabellone principale.

Si tratta di un’altra battuta d’arresto per la quattro volte campionessa Slam, che aveva iniziato la stagione in modo promettente raggiungendo la finale del torneo di Auckland. L’infortunio agli addominali continua a condizionare il percorso di ritorno ai vertici della ex numero uno del mondo, che dovrà ora rivalutare la sua programmazione per garantire un recupero completo.

La decisione di rinunciare ad Abu Dhabi suggerisce un approccio cauto da parte di Osaka, determinata a non correre rischi inutili per preservare la sua salute a lungo termine.





Marco Rossi