Laver Cup: Pat Rafter vice capitano del team World, affiancherà Agassi

“La leggenda del tennis australiano ed ex numero 1 al mondo Pat Rafter è stato scelto per il ruolo di vice capitano della squadra “mondo” per la Laver Cup, unendosi il capitano Andre Agassi”. Così recita l’annuncio sul sito ufficiale della Laver Cup, che quest’anno andrà in scena a San Francisco dal 19 al 21 settembre presso Chase Center, casa dei Golden State Warriors dell’NBA. Rafter prenderà il posto di Patrick McEnroe, che ha affiancato il fratello John in ogni edizione dell’evento, fin dalla prima edizione a Praga nel 2017.

“Sono incredibilmente onorato di unirmi al Team World come Vice Capitano”, ha detto Rafter. “La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del tennis e quando Andre mi ha chiesto di salire a bordo, anche se mi ha colto di sorpresa, è stata una decisione facile per me, dato che è un bravo ragazzo e ho sempre amato la competizione a squadre. Non vedo l’ora di tornare su di un palcoscenico così importante e di lavorare al fianco di Andre, questa volta dalla stessa parte della rete! Ci conosciamo da molto tempo e, anche se è stato uno dei miei più grandi rivali, non ho altro che rispetto per lui. Sarà fantastico riallacciare i rapporti, conoscere i giocatori e, si spera, ispirare l’attuale generazione di campioni”.

“Mi è sempre piaciuto giocare con Andre perché non aveva un servizio potente, quindi sentivo che potevo sempre fare punti e creare qualcosa dalla risposta. Ma anche il mio servizio non era eccessivamente potente, quindi lui era sempre lì pronto a rispondere. Sapevo che ogni nostro match sarebbe stato una grande lotta”. In video postato sui social, Rafter così racconta il suo rapporto con Andre e loro sfide da giocatori.

Tom Godsick, CEO della Laver Cup, così saluta l’ingresso di Rafter nella manifestazione: “Pat è un monumento nazionale in Australia e amato dai fan di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di averlo come Vice Capitano del Team World e in un ruolo importante nella Laver Cup. La sua presenza ispirerà senza dubbio sia i giocatori che i fan”.

Anche il team europeo quest’anno vedrà un cambio di capitato: infatti anche Bjorn Borg ha lasciato la panchina, passando il testimone a Yannick Noah.

Mario Cecchi